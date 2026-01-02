L’anno che verrà, scoppia un altro ‘caso’ di Capodanno: Rocco Hunt, l’esibizione registrata e il palco deserto. Cos’è successo Il cantante salernitano era in concerto a Reggio Calabria nelle stesse ore dello show di Rai 1 condotto da Marco Liorni: i video che raccontano la verità

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il 2025 in tv si è chiuso tra non poche polemiche, che sembrano destinate ad avere strascichi anche in questo 2026. Gli show di Capodanno di Rai 1 e Canale 5, infatti, sono stati presi di mira dalle critiche e non solo. Dopo i ‘dubbi’ sull’esibizione dei The Kolors a Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi sulla rete ammiraglia Mediaset, è scoppiato un nuovo ‘caso’, questa volta legato a Rocco Hunt e al suo live a L’anno che verrà, sponda Rai. In tanti, infatti, hanno fatto notare un’altra anomalia legata alla sua esibizione sul palco (deserto) di Catanzaro. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Capodanno in tv: il nuovo ‘caso’ Rocco Hunt

In occasione della notte di San Silvestro sia su Rai 1 che su Canale 5 sono andati in onda i tradizionali show-veglioni per accogliere l’arrivo del 2026. Mediaset ha puntato sul duo Federica Panicucci–Fabio Rovazzi al timone di Capodanno in musica, in diretta da piazza Libertà a Bari, Rai su Marco Liorni e L’anno che verrà, di scena sul lungomare di Catanzaro. Federica Panicucci ha fatto un bel salto in avanti negli ascolti tv (dove ha comunque trionfato Marco Liorni), ma il suo programma ha dovuto fare i conti col ‘caso’ The Kolors, di cui di fatto è andata in onda un’esibizione registrata poche ore prima per permettere alla band di Stash di esibirsi anche a Palermo nella stessa notte. Un caso molto simile è scoppiato anche in casa Rai, legato all’esibizione ‘dal vivo’ di Rocco Hunt.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cos’è successo a L’anno che verrà di Marco Liorni: l’esibizione registrata

In tanti hanno fatto notare come Rocco Hunt abbia cantato sul palco de L’anno che verrà a Catanzaro e che, nelle stesse ore, fosse in concerto a Reggio Calabria. Un’anomalia che non è affatto passata inosservata e che ha subito trovato una risposta. Il cantante salernitano si è esibito per la seconda volta su Rai 1 poco prima della mezzanotte, intorno alle 23:30. A mezzanotte e mezza è salito sul palco di Reggio Calabria per un altro evento di Capodanno. Come è stato possibile? L’esibizione del cantante allo show condotto da Marco Liorni era di fatto stata registrata prima, durante le prove generali del 30 dicembre. Alle 21:30 a L’anno che verrà, dunque, Rocco Hunt si è esibito in diretta, mentre la seconda esibizione del 23:30 era una registrazione. A dimostrarlo sono stati i video degli spettatori presenti a Catanzaro, che con i propri telefoni hanno inquadrato un palco deserto, dove sugli schermi scorrevano solo le immagini di quanto andato in onda su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche