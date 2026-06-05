Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Denzel Washington 'nei guai' con Netflix: cifre folli per il suo prossimo film, lo streamer costretto a bloccare tutto

Il prossimo film Denzel Washington per Netflix, Annibale, è stato momentaneamente bloccato dallo streamer a causa dei costi elevati per la produzione

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Netflix blocca il film Annibale con Denzel Washington a causa del budget altissimo

Brutte notizie per chi attende con ansia il kolossal storico su Annibale con Denzel Washington. Netflix ha deciso di bloccare improvvisamente i primi lavori del film, che avrebbe dovuto raccontare le epiche battaglie del generale cartaginese contro i Romani, a causa di problemi di budget.

Netflix blocca Annibale a causa dei costi troppo alti del film: cosa succede ora

Il progetto era affidato a una coppia d’oro di Hollywood: il regista Antoine Fuqua e l’attore premio Oscar, che avrebbe vestito proprio i panni del protagonista. Le riprese sarebbero dovute iniziare proprio questa estate in Italia, ma le principali riviste di cinema americane hanno spiegato che tutto è stato sospeso per motivi economici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In parole povere: il film costa troppo. Produttori e registi sono ora al lavoro per cercare di tagliare i costi e far quadrare i conti, sperando che Netflix dia di nuovo il via libera una volta risolto il problema del budget. Nonostante lo stop, la squadra per ora resta la stessa. La sceneggiatura è firmata da John Logan (già autore di successi enormi come Il Gladiatore e The Aviator), e racconterà le imprese militari della Seconda Guerra Punica.

Denzel Washington e Antoine Fuqua di nuovo fianco a fianco

Denzel Washington, oltre a interpretare il leggendario comandante, farà anche da produttore insieme a Fuqua e a un ricco team di collaboratori. Se il film si farà, sarà la sesta volta che l’attore e il regista lavorano insieme: un’intesa famosissima nata nel 2001 con Training Day (che valse l’Oscar a Washington) e proseguita fino al recente The Equalizer 3, girato anche quello in Italia.

Questo imprevisto, d’altronde, arriva in un momento d’oro per entrambi. Denzel Washington ha da poco finito di girare il nuovo film di Spike Lee, Highest 2 Lowest, mentre Antoine Fuqua si sta godendo lo straordinario successo di Michael, il film sulla vita di Michael Jackson uscito nei primi mesi del 2026. Il biopic, costato 155 milioni di dollari, ha letteralmente sbancato i botteghini di tutto il mondo incassando oltre 850 milioni, tanto che la casa di produzione sta già preparando un sequel.

Potrebbe interessarti anche

Michael 2 si farà: l'annuncio su sequel su Michael Jackson

Michael 2, la storia di Michael Jackson al cinema continua? La decisione sul sequel è clamorosa

Dopo il grandissimo successo del biopic uscito al cinema, il viaggio nel mito di Mic...
Janet Jackson e le polemiche senza freni sul biopic di Michael: "lasciatemi fuori"

Michael, Janet Jackson e le polemiche senza freni per il film sul re del pop: "Molto disonesto, fot*etevi""

La sorella del Re del Pop non ha voluto sentire ragioni, pretendendo di venire esclu...
Michael, un biopic imperfetto con un Jafaar Jackson strabiliante. Recensione

Michael, che delusione: come bruciarsi musica e coreografia con una trama inadeguata. Ma Jaafar Jackson è strabiliante. Recensione del film

Il film diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan pecca dal punto di vista de...
Netflix ha rilasciato il trailer e annunciato la data di uscita di Michael Jackson: The Verdict, la serie sul processo del 2003

Michael Jackson sotto accusa su Netflix, il processo che divise il mondo riapre ferite e svela verità scomode: credevate di sapere tutto

Di recente, Netflix ha pubblicato il trailer di Michael Jackson: The Verdict, la doc...
Il film biografico su Michael Jackson rigira il finale per rimuovere le accuse di molestia al Re del Pop

Michael, il finale del film sul Re del Pop cambia: cancellate le accuse di molestia

Per via di una clausola legale, il film diretto da Antoine Fuqua ha visto il proprio...
L'enigmatico Michael Jackson al centro della scena ancora una volta (ma non c'entrano Netflix e i cinema)

L'enigmatico Michael Jackson al centro della scena tra segreti e controversie (ma non c'entrano Netflix e i cinema)

La vita, i successi e le ombre del Re del Pop in una produzione Fremantle in arrivo ...
Edoardo Pesce in 'Permette? Alberto Sordi'

I film in TV stasera: il biopic su Alberto Sordi, l'adrelina di Suicide Squad, il mito di Blade Runner

Una serata ricchissima con il biopic Permette? Alberto Sordi su Rai 1, il cinecomic ...
Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni, stasera in Tv (gratis) il suo vero capolavoro: un film imperdibile e leggendario

I film in Tv stasera 31 maggio: dal cult Il ciclone su Cine34 all'azione di Jason Bo...
Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime

Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, la modella conduce i David di Donatello con Fl...

Salute

Herpes zoster e diabete

Fragilità, prevenzione e vaccinazione

LEGGI

Personaggi

Jaafar Jackson

Jaafar Jackson
Paris Jackson

Paris Jackson
Enrico Borello

Enrico Borello
Pippa Middleton

Pippa Middleton

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963