Denzel Washington 'nei guai' con Netflix: cifre folli per il suo prossimo film, lo streamer costretto a bloccare tutto Il prossimo film Denzel Washington per Netflix, Annibale, è stato momentaneamente bloccato dallo streamer a causa dei costi elevati per la produzione

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Brutte notizie per chi attende con ansia il kolossal storico su Annibale con Denzel Washington. Netflix ha deciso di bloccare improvvisamente i primi lavori del film, che avrebbe dovuto raccontare le epiche battaglie del generale cartaginese contro i Romani, a causa di problemi di budget.

Netflix blocca Annibale a causa dei costi troppo alti del film: cosa succede ora

Il progetto era affidato a una coppia d’oro di Hollywood: il regista Antoine Fuqua e l’attore premio Oscar, che avrebbe vestito proprio i panni del protagonista. Le riprese sarebbero dovute iniziare proprio questa estate in Italia, ma le principali riviste di cinema americane hanno spiegato che tutto è stato sospeso per motivi economici.

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In parole povere: il film costa troppo. Produttori e registi sono ora al lavoro per cercare di tagliare i costi e far quadrare i conti, sperando che Netflix dia di nuovo il via libera una volta risolto il problema del budget. Nonostante lo stop, la squadra per ora resta la stessa. La sceneggiatura è firmata da John Logan (già autore di successi enormi come Il Gladiatore e The Aviator), e racconterà le imprese militari della Seconda Guerra Punica.

Denzel Washington e Antoine Fuqua di nuovo fianco a fianco

Denzel Washington, oltre a interpretare il leggendario comandante, farà anche da produttore insieme a Fuqua e a un ricco team di collaboratori. Se il film si farà, sarà la sesta volta che l’attore e il regista lavorano insieme: un’intesa famosissima nata nel 2001 con Training Day (che valse l’Oscar a Washington) e proseguita fino al recente The Equalizer 3, girato anche quello in Italia.

Questo imprevisto, d’altronde, arriva in un momento d’oro per entrambi. Denzel Washington ha da poco finito di girare il nuovo film di Spike Lee, Highest 2 Lowest, mentre Antoine Fuqua si sta godendo lo straordinario successo di Michael, il film sulla vita di Michael Jackson uscito nei primi mesi del 2026. Il biopic, costato 155 milioni di dollari, ha letteralmente sbancato i botteghini di tutto il mondo incassando oltre 850 milioni, tanto che la casa di produzione sta già preparando un sequel.

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