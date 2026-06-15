È morta Anne Schedeen, attrice di ‘Kate’ nella serie cult Alf: la causa della morte e quel segreto custodito Anne Schedeen, l'attrice che interpretava Kate Tanner nella sitcom cult degli anni '80, è morta a 77 anni: l'annuncio della famiglia e il retroscena sulla serie

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci ha lasciati a 77 anni Anne Schedeen, la donna che per quattro stagioni ha tenuto testa a un alieno dispettoso facendoci ridere dal divano di casa. L’attrice americana, volto indimenticabile della sitcom Alf, è morta ieri, 14 giugno 2026. La famiglia ha condiviso la notizia con un messaggio molto toccante. Eppure, dietro quella famiglia televisiva perfetta si nascondeva una realtà che pochi conoscono e che la stessa Schedeen aveva raccontato senza filtri.

Addio ad Anne Schedeen, l’annuncio della famiglia e la causa della morte

Anne Schedeen, attrice americana famosa per il ruolo di Kate Tanner nella sitcom degli anni ’80 Alf, è morta all’età di 77 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia tramite la sua pagina Facebook ufficiale domenica 14 giugno 2026. La causa della morte non è stata resa nota. Nel comunicato familiare si legge: "È con il cuore spezzato che condividiamo la notizia che Annie è venuta a mancare in pace. Lascia dietro di sé una straordinaria eredità di energia creativa, humor intelligentissimo, gioia per la sua famiglia, adorazione per i cagnolini, passione per il mercatino dell’usato e amore per le belle storie. Siamo affranti senza di lei. L’abbiamo amata così tanto, come tutti quelli che l’hanno conosciuta." La famiglia, nel ricordarla, ha sottolineato anche il suo lato creativo e personale: "I ricordi, le opere d’arte, le risate di pancia, i gioielli fatti a mano, i dipinti a olio, le sculture, i costumi e tutta la sua gioia di vivere continuano a esistere. Alzate un margarita in suo onore."

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Anna Schedeen, la carriera e il ‘segreto’ custodito sulla sitcom Alf

Anne Schedeen, nata in Oregon nel 1949, si avvicina alla recitazione da bambina e si forma tra teatro locale e studi universitari, prima di trasferirsi a New York per intraprendere la carriera di attrice. Dopo diversi lavori e alcune esperienze teatrali e televisive, riesce a ottenere un contratto con la Universal e inizia a comparire in varie serie TV tra anni ’70 e ’80, fino a ottenere maggiore visibilità. Il successo arriva con il ruolo di Kate Tanner nella sitcom ALF, andata in onda sulla NBC dal 1986 al 1990, che la rese nota al grande pubblico. Solo in seguito, l’attrice raccontò sia il suo entusiasmo iniziale sia le difficoltà sul set: "Incontrai le persone coinvolte, incontrai ALF e mi convinsi ancora di più che volevo farlo. Quel piccolo alieno mi faceva ridere."

Più tardi descrisse l’esperienza in modo critico: "Un incubo tecnico, era estremamente lento, noioso e faceva caldo. Se avevi una scena con ALF, ci volevano secoli. Un episodio di 30 minuti richiedeva dalle 20 alle 25 ore di riprese. Alcuni degli attori nel cast avevano personalità difficili. Era una grande famiglia disfunzionale."

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