Anne Hathaway attira tutti gli sguardi sul red carpet della première di Verity: dietro il pancione un gesto già virale L'attrice conquista il red carpet del suo ultimo film a New York: abito nero e pancione in vista per la première del thriller con Dakota Johnson e Josh Hartnett.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per una sera, New York si è fermata a guardare Anne Hathaway. Alla première mondiale di Verity, all’AMC Lincoln Square, l’attrice è arrivata insieme a Dakota Johnson e Josh Hartnett, ma è bastato poco perché tutti gli occhi fossero puntati su di lei. Merito anche di un look che racconta molto più di una semplice scelta di stile e che mette ancora una volta al centro il suo bellissimo pancione. Hathaway, del resto, sembra aver trovato il modo di vivere questo momento con naturalezza, senza rinunciare a quel fascino da diva che il pubblico continua ad amare.

Anne Hathaway incanta New York (non solo per il pancione): il gesto virale sul red carpet di Verity

Il 29 settembre 2026, Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett si sono riuniti per la première mondiale di Verity, il thriller psicologico prodotto da Amazon MGM Studios. L’evento ha segnato anche la quinta e ultima press tour dell’anno per Hathaway, un’agenda da capogiro in un 2026 che l’ha vista protagonista assoluta delle passerelle cinematografiche. E per questa occasione finale, l’attrice ha scelto di non passare inosservata. Hathaway, 43 anni e in attesa del suo terzo figlio con il marito Adam Shulman, ha messo in risalto il pancione con un abito nero a sirena impreziosito da un mantello sheer con dettagli glitter, firmato Atelier Prabal Gurung. Il look, curato dalla stylist Erin Walsh, era completato da un bracciale di diamanti e orecchini a lacrima. Per il trucco, ha optato per un ombrello bronzato sugli occhi e un labbro nude opaco, mentre i capelli erano raccolti a metà in uno stile classico ed elegante.

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I gioielli erano firmati Bvlgari, e la silhouette scelta per l’occasione si è distinta dalla direzione seguita durante il resto della gravidanza: mentre in precedenza aveva privilegiato forme fluide, come il look Prada a New York e il vaporoso abito Dior in chiffon azzurro a Londra per la promozione di Odissea, questa volta la scelta è stata più scultorea, con un corpetto aderente che si apre in una gonna voluminosa con strascico. Sul carpet dell’AMC Lincoln Square, però, l’attrice si è resa protagonista di un gesto diventato già virale: un video condiviso da Page Six su TikTok e Instagram ha mostrato Hathaway impegnata a coordinare la foto di gruppo del cast, raccogliendo migliaia di like.

Verity, la trama del film con Anne Hathaway

Verity è l’adattamento cinematografico dell’omonimo bestseller di Colleen Hoover, diretto da Michael Showalter e scritto da Nick Antosca. Lowen Ashleigh accetta un incarico insolito: entrare nella casa di Verity Crawford, una scrittrice di enorme successo ormai incapace di proseguire la propria saga a causa delle gravi conseguenze di un incidente. Il compito di Lowen sembra inizialmente semplice, ma la scoperta di alcuni scritti personali di Verity cambia completamente la situazione.

Quelle pagine contengono infatti confessioni inquietanti sulla scrittrice, sul marito Jeremy e sulle tragedie che hanno segnato la loro famiglia. Più Lowen cerca di comprendere ciò che è realmente accaduto, più rimane coinvolta in una realtà fatta di segreti, desideri e manipolazioni. E presto il dubbio diventa inevitabile: ciò che ha scoperto su Verity è la verità oppure una storia costruita per ingannarla? Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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