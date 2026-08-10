Anne Hathaway, sorpresa sul red carpet: il pancione spunta sotto un look che ha fatto impazzire Hollywood (e il web) L'attrice ha sfilato alla première del nuovo sci-fi thriller Warner Bros. con un look scultoreo che ha esaltato la sua gravidanza e conquistato veramente tutti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Anne Hathaway incinta è più luminosa che mai. La sera del 9 agosto 2026, l’attrice ha calcato il red carpet della première di The End of Oak Street ai Warner Bros. Studios di Burbank con una disinvoltura, una sicurezza e un fascino che solo poche star mostrano di avere. Il look, curato dalla stylist Erin Walsh, era un custom Atelier Prabal Gurung che valorizzava il suo splendido pancione con una linea ad arco invertito sulla scollatura frontale, accompagnato da un classico rossetto rosso e una coda di cavallo impeccabile. Nessuna esitazione, nessun compromesso: solo stile puro (e questa volta, il mondo della moda de Il Diavolo Veste Prada, non c’entra nulla). Vediamo insieme tutti i dettagli.

Anne Hathaway radiosa con il suo pancione: incantevole sul red carpet di The End of Oak Street

La notte del 9 agosto 2026, i Warner Bros. Studios di Burbank, Los Angeles, si sono trasformati nel cuore pulsante di Hollywood per la prima mondiale di The End of Oak Street, il nuovo atteso sci-fi thriller della Warner Bros. Pictures. Tra i protagonisti della serata, tutti gli occhi erano puntati su Anne Hathaway, che ha fatto il suo ingresso sul red carpet con quella grazia e quella sicurezza stilistica che la rendono ormai uno dei nomi più discussi della moda cinematografica internazionale. Hathaway ha scelto un top halter scultorale ad alto-basso firmato Atelier Prabal Gurung, con un lupetto pulito e privo di maniche. Il capo, realizzato in seta Mikado celestial-blue e vivid-crimson, presentava uno strascico a cascata che si prolungava fino a terra sul retro, creando un effetto scenografico di rara eleganza. L’attrice ha abbinato il top a un paio di jeans e a décolleté rossi coordinati.

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La linea anteriore del top, con un arco invertito sulla scollatura frontale, incorniciava delicatamente il pancione di Hathaway, che ha reso la gravidanza parte integrante e raggiante del suo look. Il make-up era dewy, con un classico rossetto rosso e una coda di cavallo alta, tiratissima e perfettamente liscia a completare l’ensemble, curato dallo stylist Erin Walsh.

The End of Oak Street, di cosa parla il film

The End of Oak Street è un film di fantascienza e sopravvivenza scritto, coprodotto e diretto da David Robert Mitchell. Dopo un misterioso evento cosmico che strappa Oak Street dalla suburbia e trasporta l’intero quartiere in un luogo sconosciuto, la famiglia Platt scopre ben presto che la propria sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti mentre cercano di orientarsi in un ambiente ormai irriconoscibile. Nel cast, oltre ad Anne Hathaway, troviamo:

Ewan McGregor

Maisy Stella

Alexa Davis

Christian Convery

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