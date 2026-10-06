Anne Hathaway, la fuga improvvisa dopo un anno folle: la scena nel video è esilarante, ma dietro c’è una decisione importante Dopo cinque film e mesi di promozione, l’attrice ha inscenato la sua “sparizione” il 3 ottobre: una pausa annunciata tra ironia, famiglia e nuovi progetti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per Anne Hathaway il 2026 non è stato semplicemente un anno pieno di impegni: è sembrato quasi un tour de force. Cinque film, red carpet, interviste e un’esposizione mediatica difficilmente ignorabile hanno concentrato in pochi mesi una quantità di appuntamenti fuori dall’ordinario. Ora, però, l’attrice sembra intenzionata a cambiare ritmo. E lo ha fatto con una trovata a dir poco geniale, trasformando una frase pronunciata tempo fa in qualcosa di sorprendentemente concreto. Il risultato è un video già virale che ha sorpreso i fan.

Anne Hathaway, una sparizione annunciata

Anne Hathaway ha trasformato una vecchia battuta in una vera gag social. Durante la promozione di Verity, l’attrice aveva scherzato sulla possibilità di prendersi una pausa dopo un anno particolarmente intenso, dicendo che sarebbe scomparsa "in una nuvola di fumo". Il 3 ottobre, data da lei stessa indicata, ha deciso di mettere in scena proprio quella promessa: durante un video dedicato al film, una nube di fumo appare improvvisamente dopo che Hathaway pronuncia la data e, quando il fumo si dissolve, la sua sedia è vuota. Il filmato continua con la finta ricerca dell’attrice e con titoli di giornale inventati sulla sua misteriosa scomparsa. Dietro l’ironia della sua "scomparsa" c’è anche l’esigenza concreta di rallentare. Hathaway aspetta il terzo figlio dal marito Adam Shulman e, dopo mesi di lavoro e promozione, vuole concedersi un periodo lontano dai riflettori. La pausa non dovrebbe però durare a lungo: tra i suoi prossimi impegni figurano Giorni di Tuono 2, accanto a Tom Cruise, e Pretty Princess 3. La nuvola di fumo del 3 ottobre, quindi, rappresenta più un arrivederci che un vero addio.

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Anne Hathaway regina del 2026

La trovata arriva al termine di un periodo particolarmente ricco per la carriera dell’attrice. Nel corso del 2026 sono usciti cinque film che la vedono protagonista: Mother Mary, Il diavolo veste Prada 2, Odissea, La fine di Oak Street e Verity. Due produzioni hanno ottenuto risultati di rilievo: Il diavolo veste Prada 2 è stato tra i grandi successi Disney dell’anno (anche in streaming), mentre Odissea ha rappresentato un risultato record sia per Hathaway sia per il regista Christopher Nolan. L’attrice aveva inoltre ammesso di essersi chiesta se una presenza così frequente al cinema potesse risultare eccessiva per il pubblico, scegliendo comunque di godersi il momento. Quindi, come si può darle torto? Dopo un anno così frenetico per lei, è naturale che l’attrice, essendo anche incinta, voglia rallentare un po’ per godersi la gravidanza e prepararsi al meglio al lieto evento.

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