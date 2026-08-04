Anne Hathaway tiene viva Mia Thermopolis: il commovente omaggio a Pretty Princess dopo 25 anni. Poi la pessima notizia sul terzo film L’attrice celebra sui social i 25 anni dell'iconico film con un video inedito e ricorda Garry Marshall, mentre cresce l’attesa per il terzo capitolo Disney.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Venticinque anni fa una principessa acqua e sapone conquistava il grande schermo, e oggi quella stessa attrice torna a raccontarla con gli occhi di chi, nel frattempo, è diventata una delle star più amate di Hollywood. Anne Hathaway ha scelto l’anniversario di Pretty Princess per condividere immagini inedite e parole piene di riconoscenza. Un omaggio che assume il sapore di nostalgia e gratitudine verso un film capace di cambiarle la vita. Ma, oltre alla bella dedica, l’attrice ha condiviso anche un aggiornamento sul terzo capitolo, ovvero, Pretty Princess 3, e, probabilmente, ciò che leggerete non vi piacerà.

Pretty Princess compie 25 anni, l’omaggio speciale di Anne Hathaway

In occasione del venticinquesimo anniversario di Pretty Princess, Anne Hathaway ha voluto celebrare il film che nel 2001 l’ha resa famosa interpretando Mia Thermopolis, una giovane adolescente che scopre di essere l’erede al trono di Genovia e deve imparare a comportarsi da vera principessa grazie agli insegnamenti della nonna Clarisse. Tratto dai romanzi di Meg Cabot, il film ha ottenuto grande successo, portando alla realizzazione del sequel Principe azzurro cercasi nel 2004, entrambi diretti da Garry Marshall, scomparso nel 2016. Hathaway ha ricordato il regista condividendo sui social un video dietro le quinte e dedicando un messaggio speciale alla pellicola: "A 25 anni di distanza, rimane una delle cose più magiche che mi siano mai capitate! Grazie a tutti per aver amato Pretty Princess tanto quanto me: sarò per sempre grata alla mia famiglia di Pretty Princess. TI voglio bene Garry, mi manchi ogni giorno".

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Pretty Princess 3, Anne Hathaway aggiorna i fan: "È l’aggiornamento che credo nessuno desideri"

In attesa di scoprire se il terzo capitolo della saga diventerà realtà, l’attrice ha aggiornato i fan sul progetto spiegando che la lavorazione sta procedendo con una nuova direzione: "Sta andando verso la direzione giusta. La sceneggiatura su cui stavamo lavorando… abbiamo dovuto in un certo senso ricominciare da capo con questa nuova direzione, che è l’aggiornamento che credo nessuno desideri, ma siamo tutti molto fiduciosi che questa sarà quella giusta".

Cosa sappiamo su Pretty Princess 3

Pretty Princess 3, terzo film sui cui si sta lavorando, dovrebbe raccontare il ritorno di Mia Thermopolis a Genovia, questa volta nelle vesti di regina. Il primo film del 2001, diretto da Garry Marshall, racconta la storia di Mia Thermopolis, un’adolescente di San Francisco che scopre di essere l’erede al trono di Genovia. Con l’aiuto della nonna, la regina Clarisse, impara le regole della vita di corte e si prepara al ruolo di principessa, cercando però di non perdere la propria identità e i suoi affetti. La sua situazione diventa più difficile quando la sua vera identità viene resa pubblica.

Nel sequel del 2004, Mia è ormai principessa di Genovia e deve prepararsi a diventare regina, ma scopre di dover sposarsi prima dell’incoronazione. Mentre cerca un possibile marito, deve affrontare il complotto del visconte Mabrey, che tenta di impedirle di salire al trono. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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