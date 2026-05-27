Anne Hathaway, dal successo de Il Diavolo Veste Prada 2 alla rivelazione choc: ora sappiamo perché era sparita per anni
L'attrice protagonista del sequel più atteso dell'anno ha vissuto in silenzio per un decennio con una condizione medica che ha segnato carriera e vita privata.
Continua senza sosta il successo al botteghino de Il Diavolo Veste Prada 2, l’attesissimo e osannato sequel con protagonisti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, e che giorni fa ha superato la soglia dei 30 milioni al box office italiano. Insomma, niente di nuovo, anzi, forse ci aspettavamo che sarebbe stato un grande successo. Ciò che non ci aspettavamo per niente, invece, è la rivelazione fatta da Hathaway di recente, in cui svela il motivo per cui è stata a lungo lontana dalla scena. A quanto pare, avrebbe avuto una malattia agli occhi. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Anne Hathaway e il segreto tenuto nascosto per anni: la malattia agli occhi e il rischio di cecità
Anne Hathaway ha sorpreso i fan, di nuovo. La star ha raccontato per la prima volta di aver convissuto per circa dieci anni con una grave forma precoce di cataratta che le ha compromesso seriamente la vista, fino a renderla quasi legalmente cieca dall’occhio sinistro. La confessione è arrivata durante il podcast Popcast del New York Times, dove l’attrice ha spiegato di aver affrontato il problema nel pieno della sua carriera cinematografica. "Sono stata quasi cieca per dieci anni", ha dichiarato Hathaway, spiegando che la malattia è peggiorata gradualmente senza che lei si rendesse conto fino in fondo della gravità della situazione. Solo dopo l’intervento chirurgico ha compreso quanto la sua percezione visiva fosse cambiata: "Non mi sono resa conto di quanto fosse grave la situazione finché non ho potuto finalmente vedere di nuovo l’intero spettro dei colori". Il problema si è manifestato proprio mentre lavorava a film importanti come Interstellar e Les Misérables. Nonostante le difficoltà fisiche e psicologiche, l’attrice ha continuato a lavorare, affrontando anche un lungo periodo di recupero che l’ha costretta a rallentare e a rinunciare ad altri impegni lavorativi. Nel podcast Hathaway ha raccontato: "Ha colpito così tanto la mia vista che sono rimasta praticamente cieca dall’occhio sinistro e alla fine ho subito un intervento chirurgico".
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Anna Hathaway, il cambiamento dopo l’operazione
Dopo l’operazione, l’attrice ha spiegato di aver vissuto un forte cambiamento personale: "Da allora mi sono calmata. Non mi ero resa conto che in realtà stesse mettendo a dura prova il mio sistema nervoso". Oggi ammette: "Apprezzo la visione perché sento letteralmente che ogni giorno, quando mi sveglio e posso vedere come vedo ed è un miracolo. In realtà penso, ‘Oh, due generazioni fa, non sarebbe stata un’opzione per uno come me.’ Quindi, in realtà mi sento molto connessa a quel tipo di miracolo". Al di là di questa notizia, l’attrice si gode il mega successo de Il Diavolo Veste Prada 2, inoltre, è protagonista anche di altri film, come: Mother Mary, The Odyssey, Flowervale Street, Verity e Pretty Princess 3.
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