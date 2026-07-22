Anne Hathaway in lacrime per la dedica di Whoopi Goldberg: le parole commoventi per 'Odissea' finiscono in diretta TV Reduce dal successo planetario di "Odissea" e in dolce attesa del terzo figlio, Anne Hathaway scoppia in lacrime per la dedica più bella di Whoopi Goldberg

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Un protocollo, quello dei tour promozionali di Hollywood, che prevede solitamente interviste blindate, sorrisi di circostanza e battute calcolate per non creare scompiglio. Negli studi di The View, invece, questo meccanismo perfetto si è inceppato nel modo più imprevisto: l’ospitata di Anne Hathaway, Matt Damon e del regista Christopher Nolan, riuniti per presentare il monumentale kolossal Odissea, ha improvvisamente virato verso lidi inattesi, lasciando spazio all’emozione di una delle protagoniste e pure in dolce attesa del suo terzo figlio.

L’omaggio di Whoopi Goldberg e la reazione di Anne Hathaway

L’intervista procedeva sui binari soliti della campagna promozionale quando Whoopi Goldberg ha scelto di deviare dal canovaccio. Llù’attrice e conduttrice si è rivolta direttamente alla collega per un encomio pubblico, raro da vedere perfino tra le attrici donne, in cui ne ha celebrato il percorso artistico e la crescita professionale dagli esordi fino al consolidamento nell’A-list di Hollywood.

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Un riconoscimento di peso, che arriva da una figura storica del cinema americano – premio Oscar nel 1991 per Ghost – all’indirizzo di un’interprete che ha condiviso un percorso analogo, culminato con la statuetta per Les Misérables nel 2013. Visibilmente spiazzata, Anne Hathaway non è riuscita a trattenere la commozione, nascondendo il volto tra le mani prima di stemperare la tensione con un’affettuosa battuta legata alla sua terza gravidanza.

Il momento di empatia tra le due attrici ha però un precedente: fu proprio la Goldberg, incrociata dietro le quinte di un gala di beneficenza all’epoca del successo de Principe azzurro cercasi, a consigliare alla giovane Hathaway di affrancarsi precocemente dagli stereotipi dei ruoli giovanili per scommettere su progetti drammatici di maggior spessore autoriale. Un cammino che si sarebbe rivelato decisivo per la sua affermazione.

Il momento d’oro al box office tra Odissea e Il diavolo veste Prada 2

L’episodio arriva alla fine di una fase d’oro per la carriera della quarantatreenne attrice statunitense. Oltre alla partecipazione all’adattamento dell’epopea omerica diretto da Christopher Nolan – kolossal sorretto da un cast d’eccezione che include anche Zendaya, Lupita Nyong’o e Charlize Theron -, la Hathaway è reduce dal rilevante riscontro di pubblico e d’incasso ottenuto con Il diavolo veste Prada 2.

L’operazione guidata da Nolan sta confermando al box office quanto sia grande il talento del regista britannico di convertire la materia classica in grandi eventi spettacolarmente complessi. Ma al di là dei riscontri finanziari del film, la vicenda di The View ci mostra come un’attrice nel pieno della maturità artistica sappia ancora emozionarsi per i complimenti di una collega, e che collega, tra le prime a credere nelle sue qualità di attrice. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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