Anne Hathaway è incinta: l'annuncio social e la (prima) foto del pancino. L'attrice mamma tris a 44 anni Anne Hathaway ha annunciato di essere incinta sul suo account Instagram ufficiale. L'attrice è felicissima per l'arrivo del piccolo

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Notizia super emozionante per Anne Hathaway, l’attrice hollywoodiana 44enne che ha appena annunciato – sul suo profilo Instagram ufficiale – l’arrivo del suo terzo figlio dopo Jonathan e Jack, i due primogeniti nati dal marito Adam Shulman. Online anche la prima foto del suo pancino. Lei solare e sorridente, per l’arrivo del piccolo, di cui ancora non si conosce il sesso.

Una carriera brillante e ventennale, quella di Hathaway, che negli anni si è distinta per la sua personalità artistica e per le sue capacità interpretative. Film che sono diventati dei veri e propri kolossal ma anche commedie più leggere, che sono oggi un tratto distintivo del suo operato, a partire dall’iconico Il Diavolo Veste Prada, di cui è stato un fatto un sequel di recente e che ha raggiunto un grande successo mondiale.

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Anne Hathaway e l’annuncio inaspettato della gravidanza

Quella tra lei e Adam Shulman, attore e designer di gioielli, è sicuramente una delle storie d’amore più appassionanti e durature di Hollywood. Una relazione che dura da tempo e da cui sono venuti al mondo i due figli Jonathan e Jack. Anne e Adam hanno iniziato a frequentarsi nel 2008 ma è stato solo nel 2011 che si sono fidanzati ufficialmente, sposandosi il 29 settembre 2012 a Big Sur, in California. Poi c’è stata la nascita del primo figlio Jonathan nel 2016, seguita da quella del piccolo Jack, nato nel 2019.

Ora la notizia inaspettata e più bella. "Baby, sono tua", ha scritto lei sul suo profilo Instagram ufficiale, allegando un video in cui cammina e mostra il pancino in bella vista. Lei sempre bellissima e raggiante: un aspetto che la gravidanza è in grado di donare. Una luce speciale, quella di Hathaway, che continua a venir fuori anno dopo anno e che è ora ancora più lucente per la presenza di un nuovo piccolo nel suo ventre. Numerosi poi i commenti di colleghi e followers, tutti felicissimi per l’arrivo del suo terzo figlio, giunto nella sua vita in maniera del tutto inaspettata.

La vita privata di Anne Hathaway prima dell’incontro con Adam Shulman

Prima di conoscere il suo attuale marito Shulman, Anne Hathaway è stata legata sentimentalmente – nel 2004 – allo sviluppatore immobiliare italiano Raffaello Follieri. Nel 2008 l’uomo è stato però arrestato per frode e condannato a quattro anni e mezzo di reclusione. L’attrice non è mai risultata complice del suo compagno e, poco tempo dopo, la loro relazione è volta al termine.

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