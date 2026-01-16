Anne Hathaway tra fede e terrore: la nuova serie di Paramount Plus è una sfida che la trasforma da diva a eroina Paramount+ porta sullo schermo l'attrice Anne Hathaway in una serie la cui storia storia di paura, devozione, ma anche tanta forza, sfida ogni logica umana.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ vero e non negatelo! Noi tutti non vediamo l’ora di vederla nell’attesissimo film Il Diavolo Veste Prada 2, accanto alla straordinaria Meryl Streep. Ma Anne Hathway è una donna e un’attrice dai mille volti e, a quanto pare, prossimamente la vedremo anche in una nuova serie ordinata da Paramount Plus, intitolata Fear Not, e in cui interpreterà un ruolo insolito e coraggioso allo stesso tempo. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Fear Not, cosa sappiamo sulla nuova serie di Paramount+ con Anne Hathaway

Stano a quanto si apprende da Deadline, Paramount+ ha approvato Fear Not, una miniserie in sei episodi con protagonista e produttrice esecutiva Anne Hathaway. Il progetto, scritto da Bash Doran (Boardwalk Empire) e prodotto da Toluca Pictures e MGM Television, si basa sull’articolo del 2023 di Vanity Fair, True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stopped Him. La serie, scritta da Doran, narra la storia del serial killer Stephen Morin, accusato di più crimini di Ted Bundy, e del legame insolito con Margy Palm, l’ultima donna da lui rapita. Quello che inizia come un rapimento mortale si trasforma in un percorso di compassione, preghiera e coraggio. La fede di Palm e la sua convinzione che Morin potesse cambiare danno origine a una relazione che dura fino alla sua condanna a morte. Il progetto rappresenta uno dei primi grandi acquisti del nuovo corso di Paramount+, guidato da Cindy Holland e Jane Wiseman. Wiseman ha dichiarato: "Alla Paramount+ siamo sempre alla ricerca di storie che catturino e intrattengano il nostro pubblico, e questa serie farà esattamente questo. Fondando questa agghiacciante storia vera sull’esperienza vissuta dalla nostra protagonista, Anne porta sullo schermo un livello di sfumature e gravità che solo un’attrice del suo calibro può raggiungere. Siamo entusiasti di collaborare con Anne, Bash e il resto di questo illustre team e non vediamo l’ora che gli spettatori vedano quella che sarà sicuramente una miniserie avvincente".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il percorso verso la produzione è iniziato con una battaglia per i diritti dell’articolo di Vanity Fair, vinta da MGM Television insieme a Toluca Pictures e Somewhere Pictures di Hathaway. Dopo uno sviluppo iniziale per Prime Video, il progetto è passato a Paramount+, che ha ordinato direttamente la produzione della serie. Per Hathaway, si tratta di uno dei rari ruoli televisivi fissi della carriera, dopo la partecipazione a Get Real (1999-2000) e WeCrashed (2022).

Anne Hathaway super attesa ne Il Diavolo Veste Prada 2

Anne Hathaway avrà anche diversi film in uscita nel 2026, tra cui Mother Mary, Il Diavolo Veste Prada 2 (come abbiamo già accennato nel paragrafo introduttivo) e L’Odissea. Proprio il sequel della pellicola con Mery Streep ed Emily Blunt è molto ma molto atteso perché, chi ha visto il primo film vent’anni fa, sa benissimo che tante cose saranno cambiate e noi desideriamo altro che vederlo al cinema.

Potrebbe interessarti anche