Anne Hathaway non è mai stata così provocante: dimenticate Il Diavolo veste Prada 2, qui fa crollare il fragilissimo equilibrio di una donna L'attrice new yorkese è la psicologa Rebecca in Eileen, tratto dall'omonimo romanzo del 2015 di Ottessa Moshfegh, al fianco di Thomasin McKenzie

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Nella lunga carriera di Anne Hathway, iniziata quando non aveva nemmeno 20 anni, non sono mancati ruoli ammalianti e in cui ha potuto mettere in mostra tutto il suo fascino. Basti pensare alla irresistibile Selina Kayle (alias Catwoman) ne Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Oppure al film di cui parliamo oggi, una pellicola tratta da un caso editoriale e che ha dimostrato come un regista come William Oldroyd non abbia paura a lavorare con ruoli femminili complessi e stratificati, di donne che trovano il proprio posto nel mondo solo liberandosi dal fardello della figura maschile. È stato così per Lady MacBeth, ma anche per Eileen, tratto dall’omonimo romanzo del 2015 di Otessa Moshfegh e con protagonista, oltre ovviamente ad Anne Hathway, Thomasin McKenzie.

Di cosa parla la trama di Eileen con Anne Hathway

Nuova Inghilterra, Massachussetts, anni ’60. Eileen (McKenzie) è una timida e fin troppo comune ragazza di 24 anni che lavora nella prigione di Boston in una posizione subalterna perfino alle due arpie segretarie. La ragazza vive da sola col padre, un ex poliziotto alcolista e che esercita su di lei due forme di abusi. In primis quelli fisici, che si manifestano con aggressioni verbali continue. In secundis quelli psicologici, che fanno leva sul rapporto parentale e la sicurezza della grande casa familiare. La vita di Eileen un giorno viene sconvolta dall’arrivo di Rebecca (Hathaway),nuova psicologa dell’istituto carcerario che farà esplodere le latenti tensioni sessuali della protagonista e la coinvolgerà in un’esperienza drammatica che rischia di far crollare definitivamente il fragilissimo equilibrio della giovane.

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Rebecca è istruita, progressista nel suo stile di vita, civettuola e carismatica in modi che sembrano disarmanti. Ed è pienamente consapevole del suo potere. Un ruolo che Anne Hathaway calza alla perfezione, risultando ammaliante e conturbante come mai prima. Una carriera, la sua, fatta di grandi interpretazioni a prescindere dal genere del film. Perché è stata in grado di passare dalle commedie romantiche degli inizi, come Pretty Princess (2001), Principe azzurro cercasi (2004) e Amore e altri rimedi (2010) per arrivare Interstellar (2014) o a grandi musical come Les Miserables (2012), strappando anche una candidatura all’Oscar nel 2009 per Rachel sta per sposarsi e un Emmy nel 2010 per il doppiaggio di due personaggi de I Simpson.

Il trailer di La fine di Oak Street

Il prossimo 12 agosto arriverà al cinema La fine di Oak Street, film di fantascienza survival di David Robert Mitchell e J.J. Abrams e in cui Anne Hathway affiancherà Ewan McGregor. Un inspiegabile evento cosmico trasporta il quartiere di Oak Street in un luogo sconosciuto, costringendo la famiglia Platt a sopravvivere in una nuova realtà abitata da dinosauri.

Se siete incuriositi, vi lasciamo il trailer doppiato in italiano de La fine di Oak Street linkato qui sotto.

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