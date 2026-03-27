Anne Hathaway, dopo Il Diavolo veste Prada 2 arriva l'avventura più estrema (e paurosa) della sua vita sul set
Dopo Il Diavolo veste Prada 2, arriva per Anne Hathaway un'avventura del tutto diversa e da brivido al cinema con il film La fine di Oak Street
Anne Hathaway è pronta a passare dalle passerelle dell’alta moda di Il Diavolo veste Prada 2 ai pericoli del periodo dominato dai dinosauri. L’attrice è infatti la protagonista di The End of Oak Street, il nuovo film fantascientifico prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams.
Anne Hathaway, dalle passerelle ai dinosauri: il nuovo film è da brividi
Il teaser, circolato nelle ultime ore, presenta un’idea tanto semplice quanto inquietante: la tranquillità della provincia americana che, da un momento all’altro, sprofonda in un incubo preistorico. Tutto ha inizio da un evento cosmico inspiegabile che "sradica" letteralmente un intero isolato — la Oak Street del titolo — per scaraventarlo in un’epoca dominata dai dinosauri. Al centro della vicenda troviamo la famiglia Platt, che si sveglia convinta di trovarsi ancora nel proprio quartiere, per poi scoprire che oltre il giardino di casa si estende ora una giungla selvaggia e letale. Una delle scene più forti del trailer mostra proprio Anne Hathaway che osserva terrorizzata il vuoto dove prima c’era il resto della città, mentre creature giganti iniziano a dare la caccia ai sopravvissuti.
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Parlando del cast, Anne Hathaway non è sola alla guida del film ma è anzi affiancata da un’altra star, Ewan McGregor; insieme interpretano i genitori della famiglia Platt, impegnati in una lotta disperata per tenere uniti i figli (Maisy Stella e Christian Convery) nonostante il terrore e le tensioni interne. Dietro la macchina da presa torna David Robert Mitchell, il regista che aveva stregato la critica con l’horror It Follows.
Quando escono al cinema i nuovi film di Anne Hathaway
Il progetto, che durante la lavorazione era noto con il titolo provvisorio di Flowervale Street, vanta una squadra tecnica di altissimo livello. La colonna sonora è stata affidata al premio Oscar Michael Giacchino, ormai una garanzia quando si parla di grandi atmosfere cinematografiche. L’appuntamento al cinema è fissato ufficialmente per il 14 agosto 2026.
Ricordiamo, infine, che Anne Hathaway è tornata a vestire i panni di Andy Sachs vent’anni dopo ne Il diavolo veste Prada 2, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026.
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