Annalisa, il chiarimento di Virginio sulla lite e il nuovo pezzo scritto insieme: "É ancora nel cassetto"

L'ex vincitore di Amici 2011 si è confessato in una lunga intervista, chiarendo una volta per tutte quali sono i suoi attuali rapporti con la Scarrone. Ecco i dettagli.

Virginio e Annalisa
Mediaset Infinity

Altro che liti e incomprensioni con Annalisa. A rivelare la verità sul presunto gelo con la cantante è stato lo stesso Virginio, che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha raccontato qual è stato finora il suo rapporto con l’ex compagna di Amici 2011. L’artista ha smentito categoricamente le voci circolate di recente, aggiungendo anzi un retroscena che è stato molto apprezzato dai fan della Scarrone. E non sono mancate confessioni intime sul suo passato difficile. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Virginio, la verità sul presunto ‘gelo’ con Annalisa

La sua verità Virginio l’ha raccontata a FQMagazine, in un’intervista che è servita a fare il punto sulla sua carriera fino ad oggi. Lanciato da Amici 2011, dove trionfò davanti ad Annalisa, il cantautore non ha conosciuto nel tempo lo stesso successo (clamoroso) della sua illustre ‘collega’. E anche per questo, forse, si pensava che il rapporto tra i due si fosse guastato. Ma a quanto pare le voci non corrispondo a verità. "Ci siamo visti spesso", ha raccontato Virginio, "abbiamo scritto anche un pezzo insieme che è ancora nel cassetto. Ultimamente ci siamo sentiti perché stavano circolando voci su ipotetiche liti o polemiche tra di noi".

"Sono cose che ci hanno fatto ridere", ha aggiunto il cantante, definendosi "felice per lei. Il talento, quando è accompagnato dal duro lavoro, prima o poi trova la sua strada…Penso che questo genere sia perfetto per lei, quindi non cambierei nulla".

Il passato difficile di Virginio e la lotta al bullismo

Non tutte le dichiarazioni di Virginio sono state però positive. Perché l’ex Amici non ha avuto paura di raccontare anche episodi ‘scomodi’, che lo hanno messo davvero alla prova. "Ho attraversato il buio da solo", ha detto il cantante a proposito della sua adolescenza, "ma i miei genitori sono stati in grado di intuirlo e mi hanno dato gli strumenti per salvarmi. Sono stato molto fortunato. E poi, attraverso la musica, ho sempre trovato persone che si sono sentite comprese e mi hanno compreso a loro volta".

Oggi Virginio fa del suo meglio per parlare di queste difficoltà, compreso il bullismo di cui è stato vittima da ragazzo. E lo fa rivolgendosi anche ai ragazzi più giovani nelle scuole. "Abbiamo tutti bisogno di essere ascoltati e capiti", spiega, "anche per questo è fondamentale andare nelle scuole e parlarne. Io avrei voluto tanto che qualcuno entrasse nella mia classe e mi facesse sentire un po’ meno solo".

