'Annalisa - Tutti in Arena', il concerto su Canale 5: scaletta, ospiti e il duetto che la farà crollare in lacrime
La camaleontica pop star Annalisa farà cantare tutti su Canale 5, con il concerto evento Tutti In Arena: anticipazioni, scaletta e gli ospiti che vedremo.
E’ una delle voci più belle attualmente presenti nel panorama della musica italiana (e internazionale), le sue hit fanno ballare e cantare anche i più pigri ed entrano nella testa con una facilità assurda. Annalisa ha meritatamente conquistato (almeno per noi) la corona dell’artista poliedrica di cui l’Italia deve andare fiera. Mediaset ha deciso di ‘premiarla’ con un suo concerto evento su Canale 5: si tratta di Annalisa – Tutti In Arena, che andrà in onda lunedì 11 agosto in prima serata, dall’Arena di Verona. Vediamo insieme tutti gli ospiti che saranno presenti e la scaletta con tutte le canzoni che l’ex allieva di Amici canterà.
Annalisa – Tutti In Arena, le anticipazioni del concerto evento
Dopo l’inevitabile sold out, il concerto di Annalisa all’Arena di Verona è uno degli eventi più attesi (e sicuramente uno dei più seguiti) e segna una tappa decisiva nella sua carriera, frutto di una crescita artistica e di un pubblico eccezionale che l’ha sempre sostenuta e supportata sin dai tempi in cui era seduta tra i banchi di Amici. Sul palco, la cantante è affiancata da musicisti di fiducia, tra cui Daniel Bestonzo (direzione musicale), Gianni Pastorino (tastiere) e Dario Panza (batteria), oltre a dodici ballerini diretti da Simone Baroni, le cui coreografie si integrano con le sonorità dello spettacolo. La direzione artistica di Jacopo Ricci punta a raccontare la complessità della vita e l’evoluzione di Annalisa, arricchendo il tutto con tecnologie visuali avanzate, come intelligenza artificiale e generazioni in tempo reale, per offrire un viaggio emotivo attraverso i momenti più importanti della sua vita e carriera.
Gli ospiti presenti al mega concerto (tanti volti amatissimi) e la scaletta
Annalisa sarà la madrina del concerto ma, non sarà la sola a salire sul palco. Sì, avete capito bene, ci saranno numerosi ospiti che duetteranno con lei. Tra questi: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Sul palco dell’Arena proporranno canzoni e momenti speciali, in quella che sarà l’ultima occasione per assistere a una sua performance dal vivo dopo un tour da oltre 200mila spettatori e numerosi sold out. Nel 2024 Annalisa ha dominato le classifiche con l’album E poi siamo finiti nel vortice e il singolo Sinceramente, diventando l’artista femminile più certificata dell’anno con 46 dischi di platino e 12 d’oro, grazie anche ai successi di Mon Amour e Bellissima. Il suo ultimo brano, Maschio, continua a dominare tutte le classifiche e ad essere uno dei più utilizzati sui social. Che dire, brava Annalisa!. Di seguito, invece, vi proponiamo la scaletta del concerto:
- Euforia
- La crisi a Saint-Tropez
- Se avessi un cuore
- Un domani
- Eppure sentire (un senso di te) (con Elisa)
- Ragazza sola
- Direzione la vita
- Movimento lento
- La genesi del tuo colore (con Irama)
- Bye Bye
- Rosso Corallo
- Tsunami
- Storie Brevi (con Tananai)
- Mon Amour
- Superclassico (ft. Ernia)
- Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva
- Vento sulla Luna / Walking on the Moon
- Tango (con Tananai)
- Nuda
- Stelle
- Bollicine
- Come saprei (con Giorgia)
- Tropicana / Disco Paradise
- Il mondo prima di te / Dieci
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Eva+Eva (con Rose Villain)
- Bellissima
- Sinceramente
- Indaco Violento
Annalisa tutti in arena replica o diretta? Quando è strato registrato
Annalisa – Tutti In Arena, non è un concerto in diretta. È stato registrato all’Arena di Verona il 14 maggio 2024 ed è stato trasmesso su Canale 5 il 5 settembre 2024. Quindi, quella che vedremo stasera sarà una replica.
Annalisa in lacrime per Elisa: cosa vedremo stasera (SPOILER)
Poiché si tratta di uno show registrato e già andato in onda su Canale 5, già sappiamo quali saranno i momenti più emozionanti della serata. Senza scendere troppo nel dettaglio per evitare di rovinarvi il gusto della sorpresa, possiamo anticiparvi che nel corso del concerto Annalisa sarà protagonista di un duetto particolarmente emozionante con l’amica e collega Elisa, che la porterà a piangere sul palco.
Per chi vuole saperne di più, QUI il recap completo della serata.
Dove vedere il concerto anche in streaming
Il concerto evento andrà in onda (in replica) stasera, 11 agosto 2025, su Canale 5, alle 21:20. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
