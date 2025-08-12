Tutti in Arena, Annalisa piange dopo il duetto con Elisa. Poi commuove con Giorgia: “Magico” Annalisa commuove con parole d'affetto per Giorgia (con aneddoto emozionante), Elisa e Tananai e le reazioni sui social impazzano: cosa è successo

Ieri, lunedì 11 agosto 2025, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la replica di Annalisa – Tutti in Arena, il concerto tenutosi all’Arena di Verona lo scorso anno che ha visto la regina delle hit protagonista. Tanti gli ospiti presenti all’evento, tra cui artisti di grande rilevanza nel panorama musicale, come Giorgia ed Elisa, entrambe elogiate dal pubblico, tra gli altri. Ecco cosa è successo nella puntata dell’11 agosto 2025 di Annalisa – Tutti in Arena.

Annalisa – Tutti in Arena, puntata 11 agosto 2025: cosa è successo e le reazioni sui social

Il concerto si apre con Annalisa che sale sul palco emozionata, dicendo, tra le altre cose, "non sapete quanto ho desiderato e atteso questo momento e finalmente siamo qui, insieme". Tra i momenti più commoventi c’è il duetto con Elisa sulle note di Eppure Sentire, con Annalisa che subito dopo la performance, pervasa da emozioni positive, dichiara: "Sei arte, sei la musica, sei un esempio per me ogni giorno. Sei, forte, sei leggerezza, e un sacco di volte le tue canzoni mi hanno letto dentro negli anni". La voce le trema: capisce subito che, emotivamente parlando, sarà un "serata durissima". Elisa, che ascolta le sue parole d’affetto, un momento in cui la regina dell’Arena le spiega anche quanto la sua canzone sia importante per lei, la ringrazia di cuore, ed entrambe commuovono il pubblico a casa che commenta sui social: "Due Grandissime DONNE", "Le vette del paradiso", "C’è un senso di voi", "Questo duetto su questa canzone è cosi che me lo immagino il paradiso".

I duetti con Giorgia e Tananai pieni di buoni sentimenti: le reazioni di Annalisa

Poi la serata prosegue con tanti altri ospiti, compresa l’immancabile Giorgia, che canta insieme ad Annalisa un altro capolavoro della musica italiana: Come saprei, un brano senza tempo reso ancora più intenso dall’armonia delle loro due voci. Dopo l’esibizione meravigliosa, un altro momento di pura commozione, durante cui la protagonista dell’evento ringrazia la sua ‘compagna di palco’, raccontando anche un aneddoto: "Questa è stata la prima canzone che ho imparato e cantato davanti a delle persone. Facevo la seconda media, ed è stata quella la prima volta che qualcuno ha pensato che forse potevo avere un ‘qualcosa’. Grazie a questa canzone e a grazie a te". Giorgia le dice di essere onorata per questo e aggiunge: "Sappi che tu sei di ispirazione a tante persone che vogliono cantare, a cui arrivi nell’anima". Annalisa, visibilmente emozionata, risponde: "Lo so, perché è quello che tu fai con me". E insomma, tanto amore all’Arena di Verona, e anche i social apprezzano: "Semplicemente pazzesche! Un duetto commovente sulle note di ‘Come Saprei’", "La VOSTRA vittoria", "Il SUO inizio. La LORO vittoria", "Un momento magico", "Due voci paradisiache".

Infine, da ricordare sono le parole dolcissime che Annalisa dice a Tananai dopo le performance sulle note di Tango prima e di Storie Brevi in chiusura: "Grazie di essere qua. Io sono felice, tu sei una persona che mi fa stare bene, te lo giuro. Quando ero qua che pensavo a questa serata così speciale e alle persone che volevo vicino c’eri tu". E anche qui i commenti sui social non mancano: "Io di #Annalisa e #Tananai potrei ascoltare un intero album insieme", "Gatti neri siete nel cuore", "LA MERAVIGLIA, CHE EMOZIONE", "Tango comunque è un capolavoro, ormai diventata un classico della musica italiana degli ultimi anni".

