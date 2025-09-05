Annalisa cambia aspetto: la svolta epocale grazie a Prime Video Babbo Natale non viene dal nord è il debutto sul grande schermo di Annalisa in un film esilarante e leggero

Quando si pensa ai film di Natale, vengono subito in mente storie classiche piene di buoni sentimenti, e famiglie riunite. Invece Babbo Natale non viene dal nord prende quella tradizione e la capovolge, proponendo una versione più realistica, ma comunque vicina alla commedia italiana, con situazioni buffe, colpi di scena e un pizzico di malinconia, oltre che una vera superstar nel cast.

La trama del film natalizio con Annalisa e Giampaolo Morelli

Al centro della storia c’è Marcello, prestigiatore di mestiere e di carattere, che con le carte se la cava benissimo ma con la verità molto meno. Per un lavoretto finisce in giro vestito da Babbo Natale, cade, batte la testa e perde la memoria: da quel momento, per chi lo trova, lui è Babbo Natale e basta. A quel punto una banda di ragazzini, ospiti di una casa famiglia, lo ritrova disteso a terra, segnando l’inizio della sua epica avventura. Nel frattempo, la figlia India, decide di raggiungerlo per non passare le feste da sola e, soprattutto, per provare a rimettere in piedi un rapporto in crisi. Il gioco degli equivoci e delle seconde possibilità porta quindi avanti la storia fino alla resa dei conti emotiva tra padre e figlia.

Il cast e la presenza di Annalisa

Oltre a Maurizio Casagrande nel ruolo di Matteo, nel film troviamo diversi attori che contribuiscono a creare una galleria di personaggi vivaci e colorati. Ma la vera novità è la presenza di Annalisa, qui in una veste insolita rispetto a quella a cui il pubblico era abituato. Interpreta India, una giovane cantante che incarna sogni, ambizioni e la voglia di emergere. Il suo ruolo non è un semplice cameo, ma una parte fondamentale della storia, messo in difficoltà dalla sua somiglianza alla cantante che effettivamente le presta il volto. Questa esperienza rappresenta il debutto cinematografico della cantante, che ha scelto quindi di cimentarsi in una commedia natalizia. Spiccano anche Giampaolo Morelli, Eva Grimaldi, Angelo Orlando, Francesca Tomassoni e vari cameo, tra cui Nino Frassica e Maria Grazia Cucinotta.

Curiosità e atmosfera natalizia

Un aspetto interessante di Babbo Natale non viene dal nord è l’ambientazione: non troviamo i soliti scenari innevati del nord Italia tipici delle commedie natalizie, ma un Sud Italia pieno di luci, piazze e tradizioni che fanno da sfondo alla vicenda. Le riprese si sono svolte a Salerno. l ritmo alterna gag a momenti più affettuosi e dallo spirito natalizio, e quando serve lascia spazio alla musica legata al personaggio di India, legando così la presenza di Annalisa al cuore della vicenda più che a un semplice cameo.

Dove vedere Babbo Natale non viene dal nord in streaming

Chi vuole guardare oggi Babbo Natale non viene dal nord può trovarlo su Prime Video. Il film è disponibile tramite il canale aggiuntivo CG Collection, che richiede un abbonamento separato a pagamento. C’è però la possibilità di attivare una prova gratuita direttamente sulla piattaforma: in questo modo si può vedere il film senza spendere nulla, purché si ricordi di disattivare l’opzione prima del rinnovo automatico.

