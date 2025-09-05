Annalisa cambia aspetto: la svolta epocale grazie a Prime Video
Babbo Natale non viene dal nord è il debutto sul grande schermo di Annalisa in un film esilarante e leggero
Quando si pensa ai film di Natale, vengono subito in mente storie classiche piene di buoni sentimenti, e famiglie riunite. Invece Babbo Natale non viene dal nord prende quella tradizione e la capovolge, proponendo una versione più realistica, ma comunque vicina alla commedia italiana, con situazioni buffe, colpi di scena e un pizzico di malinconia, oltre che una vera superstar nel cast.
La trama del film natalizio con Annalisa e Giampaolo Morelli
Al centro della storia c’è Marcello, prestigiatore di mestiere e di carattere, che con le carte se la cava benissimo ma con la verità molto meno. Per un lavoretto finisce in giro vestito da Babbo Natale, cade, batte la testa e perde la memoria: da quel momento, per chi lo trova, lui è Babbo Natale e basta. A quel punto una banda di ragazzini, ospiti di una casa famiglia, lo ritrova disteso a terra, segnando l’inizio della sua epica avventura. Nel frattempo, la figlia India, decide di raggiungerlo per non passare le feste da sola e, soprattutto, per provare a rimettere in piedi un rapporto in crisi. Il gioco degli equivoci e delle seconde possibilità porta quindi avanti la storia fino alla resa dei conti emotiva tra padre e figlia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il cast e la presenza di Annalisa
Oltre a Maurizio Casagrande nel ruolo di Matteo, nel film troviamo diversi attori che contribuiscono a creare una galleria di personaggi vivaci e colorati. Ma la vera novità è la presenza di Annalisa, qui in una veste insolita rispetto a quella a cui il pubblico era abituato. Interpreta India, una giovane cantante che incarna sogni, ambizioni e la voglia di emergere. Il suo ruolo non è un semplice cameo, ma una parte fondamentale della storia, messo in difficoltà dalla sua somiglianza alla cantante che effettivamente le presta il volto. Questa esperienza rappresenta il debutto cinematografico della cantante, che ha scelto quindi di cimentarsi in una commedia natalizia. Spiccano anche Giampaolo Morelli, Eva Grimaldi, Angelo Orlando, Francesca Tomassoni e vari cameo, tra cui Nino Frassica e Maria Grazia Cucinotta.
Curiosità e atmosfera natalizia
Un aspetto interessante di Babbo Natale non viene dal nord è l’ambientazione: non troviamo i soliti scenari innevati del nord Italia tipici delle commedie natalizie, ma un Sud Italia pieno di luci, piazze e tradizioni che fanno da sfondo alla vicenda. Le riprese si sono svolte a Salerno. l ritmo alterna gag a momenti più affettuosi e dallo spirito natalizio, e quando serve lascia spazio alla musica legata al personaggio di India, legando così la presenza di Annalisa al cuore della vicenda più che a un semplice cameo.
Dove vedere Babbo Natale non viene dal nord in streaming
Chi vuole guardare oggi Babbo Natale non viene dal nord può trovarlo su Prime Video. Il film è disponibile tramite il canale aggiuntivo CG Collection, che richiede un abbonamento separato a pagamento. C’è però la possibilità di attivare una prova gratuita direttamente sulla piattaforma: in questo modo si può vedere il film senza spendere nulla, purché si ricordi di disattivare l’opzione prima del rinnovo automatico.
Potrebbe interessarti anche
Natale senza Babbo, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri fanno saltare le feste su Prime Video
A novembre una inedita coppia sotto l'Albero di Natale per una commedia pronta a reg...
Ascolti tv ieri (11 agosto): Annalisa come Mia Martini, Filorosso vola grazie a Garlasco. Tutti i dati Auditel
Il concerto dall’Arena di Verona su Canale 5 (14,6% di share) sfida il film con Sere...
'Annalisa - Tutti in Arena', il concerto su Canale 5: scaletta, ospiti e il duetto che la farà crollare in lacrime
La camaleontica pop star Annalisa farà cantare tutti su Canale 5, con il concerto ev...
Tutti in Arena, Annalisa piange dopo il duetto con Elisa. Poi commuove con Giorgia: “Magico”
Annalisa commuove con parole d'affetto per Giorgia (con aneddoto emozionante), Elisa...
Stasera in tv (11 agosto): Serena Rossi diventa Mia Martini e Annalisa emoziona su Canale 5
Cosa vedere stasera in tv? Sono Mia infiamma Rai 1, Canale 5 propone il super concer...
Giampaolo Morelli sbarca su RaiPlay con un film che ha trionfato ai David di Donatello: tra camorra e amori proibiti
Su Raiplay è disponibile un film da vedere assolutamente con Carlo Buccirosso e Giam...
Su RaiPlay si nasconde il cameo dimenticato di Alessandra Amoroso
Io che amo solo te è una travolgente storia di matrimoni e segreti nascosti con Ricc...
Radio Zeta Future Hits Live 2025, la musica dell'estate non è finita: scaletta, ospiti e anticipazioni
Direttamente dall'Arena di Verona Paola Di Benedetto presenterà i 51 cantanti della ...