Annalisa sotto attacco, Amedeo Minghi e la bordata alla cantante: "Non capisco quello che canta" Un commento social scatena le polemiche: quando una frase di Minghi diventa un caso e riapre il dibattito sul modo di criticare la musica di oggi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’ennesima uscita social di Amedeo Minghi ha riacceso una polemica che va ben oltre il singolo commento lasciato sotto un video. Dopo precedenti prese di posizione che avevano già fatto discutere, il cantautore è tornato a esporsi pubblicamente, questa volta prendendo di mira Annalisa e una sua esibizione recente, scatenando reazioni e riflessioni sul peso delle parole, soprattutto quando arrivano da artisti con una lunga carriera alle spalle.

L’attacco social di Amedeo Minghi ad Annalisa

Amedeo Minghi ha usato nuovamente i social per screditare qualche suo collega e, se un paio di anni fa aveva polemizzato con Nemo e con tutto l’Eurovision Song Contest, arrivando a criticare aspramente ciò che era stato trasmesso, oggi ha concentrato la sua attenzione su Annalisa. Sotto un video dell’artista, Minghi ha lasciato un commento secco e diretto che non è passato inosservato: "Ma che dice?? Io non capisco quello che canta". Una frase breve, ma sufficiente a scatenare discussioni e a dividere l’opinione pubblica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’esibizione di Annalisa oggetto delle critiche

Nel video in questione Annalisa si esibisce sulle note di Piazza San Marco, singolo inciso in collaborazione con Marco Mengoni ed estratto dall’ultimo album Ma Io Sono Fuoco. Un’esibizione definita da molti come bellissima, intensa e curata, che però evidentemente non ha convinto Amedeo Minghi. Il suo commento non entra nel merito dell’arrangiamento, della scrittura o dell’interpretazione, ma si limita a mettere in dubbio la comprensibilità del canto, lasciando spazio a un giudizio percepito dai fan della cantante come superficiale. La frase di Minghi non esprime una critica argomentata come ci si potrebbe aspettare da un artista con l’esperienza di Amedeo Minghi, ma sminuisce l’artista insinuando che il canto sia confuso o incomprensibile. Non si tratta, dunque, di un confronto costruttivo, bensì di un commento piuttosto sprezzante. Proprio questo aspetto ha sorpreso molti, perché da una figura considerata un riferimento della musica italiana ci si aspetterebbe un approccio diverso, più articolato e rispettoso.

Il silenzio di Annalisa e i precedenti di Minghi sull’Eurovision Song Contest

Di fronte a questa uscita, Annalisa ha scelto di non rispondere, evitando di alimentare ulteriormente la polemica. Una scelta che, secondo diversi osservatori, dimostra maturità e consapevolezza, soprattutto in un contesto in cui ogni parola può essere amplificata dai social trasformando un botta e risposta in una vera e propria faida.

Non è la prima volta che Amedeo Minghi si lascia andare a commenti polemici. Un paio di anni fa aveva criticato duramente l’Eurovision Song Contest, arrivando a parlare di "nefandezze" che "la Rai non dovrebbe trasmettere", riferendosi a esibizioni che, a suo dire, superavano certi limiti. Nel 2024, durante un altro sfogo legato all’Eurovision Song Contest, Minghi aveva commentato anche la partecipazione di Angelina Mango, allora rappresentante italiana con il brano La Noia. Le sue parole erano state comunque ambigue: "La Mango è arrivata settima, mi sembra molto più di quanto potesse accadere. Angelina ha una carica incredibile, potrebbe essere la nuova Rita Pavone", aveva detto, per poi aggiungere un giudizio netto sulla canzone: "Però ‘La Noia’ che noia, che noia, che noia!". Anche in quel caso, un complimento si era intrecciato a una critica tagliente.

Potrebbe interessarti anche