Annalisa si apre su vita privata e lavoro: "Ho pochi amici ma con loro ho un rapporto ossessivo, ecco cosa ruberei a Taylor Swift" Annalisa racconta matrimonio, amicizie, lavoro e passioni: dalla vita con Francesco Muglia a ciò che ammirerebbe di Taylor Swift.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Annalisa apre una finestra sulla sua vita lontano dai riflettori e lo fa con quella sincerità che raramente concede. La cantante, da sempre molto attenta a proteggere la propria sfera privata, ha raccontato alcuni aspetti del quotidiano in occasione dell’uscita del suo nuovo album. Nell’intervista al Corriere della Sera ha parlato del matrimonio con Francesco Muglia, delle persone che le sono rimaste accanto prima del successo e del rapporto con il lavoro. Tra ricordi personali e riflessioni sul futuro, è emerso un ritratto più intimo dell’artista.

Annalisa racconta la vita con Francesco Muglia

Il matrimonio con Francesco Muglia, celebrato nell’estate del 2023, ha modificato anche alcune abitudini pratiche della cantante. Come raccontato da Annalisa al Corriere della Sera, prima era abituata a vivere con una certa improvvisazione, spostandosi continuamente per lavoro. "Prima ero una zingara che dormiva in mille posti, adesso sono più organizzata con le soluzioni abitative. Ho una casa a Milano e una a Genova", ha spiegato.

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A cambiare, però, non è stata la sua passione per i viaggi. Anzi, la vita matrimoniale sembra averla portata a trascorrere ancora più tempo in giro. Suo marito, manager ai vertici di Costa Crociere, viaggia infatti molto per motivi professionali e in alcune occasioni Annalisa lo accompagna. "Dall’altro lato, anche mio marito viaggia molto, a volte lo seguo e quindi sono in giro ancora di più di quando ero da sola", ha raccontato. Una quotidianità quindi tutt’altro che sedentaria, costruita tra due città, impegni professionali e continui spostamenti. Una vita sempre in movimento, ma con qualche punto fermo in più rispetto al passato.

Gli amici, il lavoro e ciò che Annalisa cerca nel futuro

Nel corso della chiacchierata con il Corriere della Sera, Annalisa ha parlato anche del suo modo di vivere i rapporti personali. La cantante ha spiegato di avere pochi amici, molti dei quali fanno parte della sua vita da prima che arrivasse la popolarità. Proprio con loro, però, il legame sarebbe particolarmente intenso: pochi rapporti, ma profondi e vissuti con grande coinvolgimento. Tra i ricordi più significativi c’è anche quello legato alla sua prima canzone, "Ombre", nata da un episodio doloroso della sua infanzia e dalla scomparsa di un amico. Un’esperienza che, con il tempo, è diventata materia creativa.

Annalisa ha poi riflettuto sul rapporto con la carriera e sulla necessità di non lasciarsi trascinare dai ritmi imposti dall’industria musicale. Non sente il bisogno di pubblicare continuamente nuova musica soltanto per restare sulla cresta dell’onda. "Bisogna fare le cose bene e soprattutto con un motivo", ha dichiarato al quotidiano, aggiungendo: "Se non c’è quello meglio non fare, un bel tacer non fu mai scritto". Nel corso dell’intervista ha affrontato anche il tema dei 40 anni, vissuti tutt’altro che serenamente, e ha parlato della propria libertà nella sfera intima. E, guardando alle grandi popstar internazionali, ha raccontato anche cosa prenderebbe volentieri da Taylor Swift: non soltanto un elemento della sua carriera, ma quella capacità di costruire un universo artistico riconoscibile e personale.

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