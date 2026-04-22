Annalisa, scatta il tour della consacrazione: “Ho una sorpresa”, le date e cosa ha in mente L'ex concorrente di Amici debutterà domani a Genova con la seconda parte del “Ma Noi Siamo Fuoco” tour. E ha già annunciato ai fan una serie di 'regali' speciali.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

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Il conto alla rovescia è finito. Domani, giovedì 23 aprile 2026, Annalisa salirà sul palco del Palateknoship di Genova per dare il via al Capitolo II del suo tour "Ma Noi Siamo Fuoco", il progetto live che nel 2025 aveva già infiammato i palasport italiani con risultati straordinari. Un nuovo viaggio musicale che si preannuncia ancora più ambizioso, con scenografie d’impatto, un repertorio sempre più ricco e, stando alle parole della stessa artista, qualche sorpresa in serbo per il pubblico. Ecco tutti i dettagli.

Annalisa, il nuovo tour 2026 e la sorpresa annunciata ai fan

Nei giorni scorsi, Annalisa ha condiviso un video su Instagram in cui ha parlato del tour 2026 con un entusiasmo difficile da contenere. "In questi giorni e in queste notti stiamo preparando delle piccole sorprese", ha annunciato l’ex Amici, "un qualcosa da regalare anche a voi che siete già venuti al capitolo uno". "E ovviamente", ha aggiunto con un sorriso, "da regalare a maggior ragione anche a chi non è ancora venuto al capitolo uno, e verrà direttamente al capitolo due…non vedo l’ora di essere sul palco e cantare insieme a voi. Veramente lo dico con tutto il cuore!". Parole che bastano da sole ad alimentare l’attesa per chi ha già il biglietto in mano. E per chi ancora non sa cosa l’aspetta.

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Un repertorio (super) da cantare a squarciagola

Sul palco del nuovo tour, ovviamente, Annalisa porterà i brani che negli ultimi anni l’hanno consacrata come una delle artiste più seguite e amate d’Italia. Da Mon Amour a Bellissima, da Il mondo prima di te alle nuove hit tratte dall’ultimo album "Ma io sono fuoco", certificato disco d’oro. Ogni concerto si preannuncia come un’esperienza intensa, unica, pensata per chi vuole vivere le emozioni al massimo sotto palco, ma anche per chi preferisce godersi lo spettacolo dalle tribune.

Ecco il calendario completo del tour in arrivo:

23 aprile 2026 – Genova , Palateknoship

, Palateknoship 25 aprile 2026 – Mantova , PalaUnical

26 aprile 2026 – Mantova , PalaUnical

28 aprile 2026 – Pesaro , Vitrifrigo Arena

30 aprile 2026 – Torino , Inalpi Arena

2 maggio 2026 – Firenze , Nelson Mandela Forum

4 maggio 2026 – Napoli , Palapartenope

9 maggio 2026 – Milano , Arena Milano – Unipol Dome

12 maggio 2026 – Messina , Pala Rescifina

13 maggio 2026 – Messina , Pala Rescifina

16 maggio 2026 – Roma, Palazzo dello Sport.

Undici date, undici occasioni per essere parte di qualcosa che, a giudicare da ciò che il Capitolo I ha lasciato negli occhi (e nelle orecchie) di chi c’era, si preannuncia decisamente indimenticabile.

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