“Annalisa scartata da X-Factor 2026”, ma lei sbotta: la sua verità sul provino (fallito) come giudice Dopo l’addio di Achille Lauro le indiscrezioni avevano fatto il nome della cantante savonese come possibile quarta giudice del talent: arriva la smentita

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Niente X Factor per Annalisa. Dopo l’addio di Achille Lauro, infatti, il noto talent show targato è a ‘caccia’ del quarto giudice da affiancare a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Nelle ultime settimane erano salite le quotazioni della cantante savonese che, secondo le indiscrezioni, avrebbe anche sostenuto un provino. Prontamente, però, ecco la smentita, arrivata direttamente da Annalisa sui social. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Annalisa giudice di X Factor: interviene la cantante

Confermati Giorgia alla conduzione e gli altri giudici Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, con l’addio di Achille Lauro al tavolo della giuria di X Factor 2026 resta un posto vacante e il toto-nomi è sempre più infuocato. Nelle ultime settimane sono circolate voci su Gianni Morandi, Tananai, Jovanotti e persino su un clamoroso quanto improbabile ritorno di Manuel Agnelli. Il nome più ‘caldo’, tuttavia, era quello di Annalisa. Stando a un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi la cantante savonese avrebbe anche sostenuto un provino con il team di Sky e sarebbe arrivata la "fumata bianca" (fino a ieri si parlava di una bocciatura). I rumor, insomma, si rincorrono, ma le cose sarebbero andate molto diversamente.

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A fare chiarezza ci ha pensato direttamente Annalisa, che ha rotto il silenzio e raccontato la verità sul presunto accordo per diventare la quarta giudice della prossima edizione di X Factor. "Tra una notizia e l’altra, la verità è che non ho fatto provini" ha spiegato la popstar sui social, negando quindi di avere avuto qualsivoglia contatto con la produzione Sky. Tutto da rifare, dunque, per X Factor: la ‘caccia’ al quarto giudice e sostituto di Achille Lauro rimane aperta (a breve partiranno le registrazioni) e il toto-nomi più nel vivo che mai.

Il team di X Factor 2026: Giorgia e gli altri giudici confermati

Il quarto giudice dell’edizione 2026 è l’ultimo ‘tassello’ mancate per X Factor. Alla giuria, infatti, sono stati confermati Francesca Gabbani, Jake la Furia e Paola Iezzi; Giorgia rimarrà alla conduzione. Era infatti circolato anche il nome della cantante romana come possibile quarto membro della giuria, ma è stata lei stessa a confermare il suo ritorno come conduttrice e non come giudice ("Non ne sono capace").

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