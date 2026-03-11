Annalisa, ritorno di fuoco col nuovo singolo 'Canzone estiva': “Mi vuoi più suora o pornodiva?”. Di cosa parla
Esce venerdì 13 marzo 2026 il brano inedito (e provocatorio) della cantante savonese ‘Canzone Estiva’, a quasi cinque mesi dall’album ‘Ma io sono fuoco’
Annalisa è tornata. Venerdì 13 marzo 2026, infatti, esce il nuovo singolo della cantante savonese ‘Canzone Estiva’, brano inedito che riprende il percorso inaugurato quasi cinque mesi fa con l’uscita dell’ultimo album Ma io sono fuoco. "Questa non è una canzone estiva, ma si chiama così" ha scritto Annalisa sui social, annunciando il nuovo singolo. Tra poco più di un mese, inoltre, a Genova inizierà il tour nei palazzetti italiani. Scopriamo tutti i dettagli.
Annalisa, il nuovo singolo ‘Canzone Estiva’ esce venerdì 13 marzo 2026
"Questa non è una canzone estiva, ma si chiama così" ha annunciato oggi Annalisa, svelando al pubblico l’uscita del suo nuovo singolo, intitolato per l’appunto ‘Canzone Estiva’. Il nuovo inedito si inserisce nel percorso aperto dall’album Ma io sono fuoco, pubblicato lo scorso autunno e da cui sono stati estratti tre singoli: ‘Maschio’, ‘Piazza San Marco’ e l’ultimo successo ‘Esibizionista’. In uscita il prossimo 13 marzo, ‘Canzone Estiva’ è il racconto di un amore che procede su due binari: quello verso una persona da una parte, quello verso il pubblico dall’altra. Essere sotto gli occhi di qualcuno o essere sotto gli occhi di tutti. "Mi vuoi più suora o pornodiva? Questa non è una canzone estiva" è l’inno provocatorio di Annalisa, che sui social ha scritto: "Questa è la canzone con cui dichiaro il mio amore e la mia rabbia, è la canzone con cui dico basta, ma poi ne voglio ancora" e ancora: "Questa è la canzone con affronto le opinioni, compresa la mia"
Il nuovo tour di Annalisa: tutte le date
Con l’uscita del nuovo singolo ‘Canzone Estiva’ previsto per dopodomani, si apre ufficialmente una nuova fase per Annalisa, che ad aprile debutterà anche con il ‘Capitolo II’ del tour Ma noi siamo fuoco. La nuova tournée dei palazzetti italiani verrà inaugurata dalla data di Genova del 23 aprile e si chiuderà il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito l’elenco completo delle prossime tappe:
- 23 aprile Genova – Palateknoship
- 25 aprile Mantova – Palaunical – sold out
- 26 aprile – Mantova – Palaunical
- 28 aprile Pesaro – Palavitrifrigo
- 30 aprile Torino – Inalpi Arena
- 2 maggio Firenze – Mandela Forum
- 4 maggio Napoli – Palapartenope
- 9 maggio Milano – Unipol Dome
- 12 maggio Messina – Palarescifina – sold out
- 13 maggio Messina – Palarescifina
- 16 maggio Roma – Palazzo Dello Sport
