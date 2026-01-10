Trova nel Magazine
Annalisa regina, il record storico e il tour della svolta: cosa ha combinato

Annalisa domina la radio, colleziona record senza precedenti e annuncia il tour 2026 nei palasport: numeri da regina del pop italiano.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Annalisa continua a scrivere la storia della musica italiana. Tra record radiofonici, successi digitali e palasport sold out, la cantautrice si conferma una delle artiste più forti e influenti del momento. Il 2025 si chiude con numeri impressionanti, mentre il 2026 si apre sotto il segno di un tour che segna una svolta definitiva nella sua carriera. Dalla vetta dell’airplay fino all’inaugurazione della nuova Arena Milano, Annalisa non rallenta: accelera.

Annalisa domina la radio e riscrive i record della musica italiana

Il dominio di Annalisa, che un paio di giorni fa ha spiazzato i fan con un tatuaggio molto particolare, passa prima di tutto dalle radio. Per la terza settimana consecutiva, "Esibizionista" è il brano più trasmesso in assoluto dalle emittenti italiane, secondo i dati EarOne. Un risultato che la consacra non solo come artista più ascoltata della settimana, ma anche come la voce femminile più presente in radio nel mese di dicembre 2025. I numeri raccontano un anno storico: 52 dischi di Platino e 15 Oro certificano un successo continuo e trasversale. Annalisa è la donna con il maggior numero di singoli entrati nella Top Ten italiana, ben 20, ed è stata l’artista più ascoltata sui digital store per l’intero anno. Un primato che pochi, nel panorama nazionale, possono vantare.

A rafforzare questo percorso c’è anche l’album "Ma io sono fuoco", pubblicato a ottobre 2025. Il disco ha debuttato direttamente al numero uno delle classifiche di vendita, ha già ottenuto la certificazione Oro ed è diventato l’album di un’artista femminile con il maggior numero di primi posti in radio dell’anno. In meno di due mesi è entrato nella Top 100 degli album più venduti del 2025, affiancando il precedente "E poi siamo finiti nel vortice" del 2023. A novembre, infine, sono arrivati anche due Premi SIAE per "Sinceramente", premiata come Miglior canzone per i locali da ballo con musica live e come Miglior canzone social in Italia.

Il tour 2026 nei palasport: Arena Milano e nuove città per Annalisa

Il 2026 si apre all’insegna dei live con il tour "MA NOI SIAMO FUOCO – Capitolo II – Palasport 2026". Al via dal 23 aprile fino a metà maggio, lo spettacolo prosegue il successo del Capitolo I, che tra novembre e dicembre ha attraversato 13 palasport registrando sold out in quasi tutte le date e raccogliendo consensi unanimi da pubblico e critica.

Il nuovo tour segna tappe simboliche fondamentali. Annalisa sarà la prima donna a esibirsi nella nuova Arena Milano a Santa Giulia. Non solo: per la prima volta la cantautrice porterà il suo show a Mantova, Pesaro, Messina e al Palasport di Genova, ampliando ulteriormente il suo abbraccio con il pubblico.

Le date del tour "MA NOI SIAMO FUOCO – Capitolo II"

  • 23 aprile – Genova, Palateknoship
  • 25 aprile – Mantova, PalaUnical
  • 28 aprile – Pesaro, Vitrifrigo Arena
  • 30 aprile – Torino, Inalpi Arena
  • 2 maggio – Firenze, Mandela Forum
  • 4 maggio – Napoli, Palapartenope
  • 9 maggio – Milano, Arena Milano
  • 12 maggio – Messina, PalaRescifina
  • 16 maggio – Roma, Palazzo dello Sport

Programmi

