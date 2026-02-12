Annalisa da record, oltre 5 milioni di copie certificate: è l’artista più premiata dell’era FIMI Non più solo una delle cantanti italiane più amate di sempre, ma da qualche giorno anche la cantante più certificata dal 2009 ad oggi: scopriamo di più.

Determinata, elegante, capace di reinventarsi senza mai tradire la propria identità artistica. Annalisa, negli anni, ha costruito un percorso solido e coerente nel panorama musicale italiano, trasformandosi da giovane promessa a protagonista assoluta del pop contemporaneo. Negli ultimi anni il suo successo è letteralmente esploso, fino a triplicarsi e a consacrarla come una delle artiste italiane più amate e ascoltate di sempre. Oggi quel percorso trova un’ulteriore consacrazione senza precedenti: con oltre 5 milioni di copie certificate, Annalisa è la cantante più certificata dell’era FIMI, nonchè la prima artista italiana a raggiungere questo traguardo dal 2009 a oggi. Un record storico, reso possibile anche grazie al recente disco d’oro conquistato dal singolo "Esibizionista", che le ha permesso di superare ogni primato precedente: scopriamo di più.

Annalisa, 5 milioni di copie certificate: un record senza precedenti

Dal 2009, con l’introduzione del nuovo sistema di certificazioni FIMI, il metodo di misurazione del successo discografico è cambiato radicalmente. Non più autocertificazioni comunicate dalle case discografiche, ma soglie ufficiali basate su dati certificati che includono vendite fisiche, download digitali e streaming. È proprio all’interno di questo perimetro, più rigoroso e trasparente, che Annalisa ha stabilito il suo record. Nel contesto dell’era FIMI, infatti, Annalisa può vantare oggi 52 dischi di platino e 17 dischi d’oro, per un totale di 34 brani certificati, di cui ben 19 hanno raggiunto il platino. A questi si aggiungono poi anche 4 album certificati. Dati che la rendono l’artista femminile più certificata del periodo che va dal 2009 al 2026, un traguardo indubbiamente senza precedenti.

Dal Bellissima a Esibizionista: lo straordinario percorso di Annalisa

Il percorso di Annalisa è stato segnato da una costante evoluzione. Dai primi album più intimisti e legati alla tradizione pop italiana, l’artista ha progressivamente ampliato il proprio linguaggio musicale, sperimentando sonorità elettroniche, atmosfere dance e un’immagine sempre più definita e internazionale. La svolta decisiva è arrivata nel 2022 con "Bellissima". Un brano che ha rappresentato l’inizio di una nuova era per la cantante: un’estetica sonora più audace, un’identità pop fortemente riconoscibile e una presenza scenica magnetica. Da quel momento, il successo di Annalisa non solo è cresciuto, ma si è letteralmente duplicato.

Le classifiche, le certificazioni e i numeri dello streaming hanno iniziato a correre a un ritmo inedito, trasformandola in un vero e proprio fenomeno pop. Oggi, con oltre 5 milioni di copie certificate nell’era FIMI, Annalisa celebra la maturità di un percorso costruito con intelligenza, lavoro e visione. E, guardando alla traiettoria degli ultimi anni, la sensazione è che questo traguardo sia solo un nuovo punto di partenza.

