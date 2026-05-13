Annalisa e il provino (sfortunato) per X-Factor 2026: non rimpiazzerà Achille Lauro. Perché gli autori l’hanno scartata e chi scelgono La cantante Annalisa sarebbe stata in lizza per diventare quarto giudice del talent, salvo poi essere scartata a favore di un altro cantante uomo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo l’addio di Achille Lauro a X Factor, gli addetti ai lavori hanno iniziato subito a cercare un degno sostituto in grado di prendere il suo posto come quarto giudice accanto a Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena proprio sui casting, ai quali avrebbe partecipato anche l’iconica Annalisa, salvo poi essere scartata per un motivo ben preciso. Quale? Scopriamolo.

Annalisa e il provino per X-Factor 2026: perché non è stata scelta come giudice

A riportare l’inedito retroscena è stato Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi Dice. Il giornalista ha infatti rivelato che, dopo i numerosi casting, tra i possibili nomi per la sostituzione di Achille Lauro a X Factor vi sarebbe stato anche quello di Annalisa, una delle cantanti italiane più amate e seguite, reduce da un vero e proprio periodo d’oro tra live e televisione. Alla fine, però, la cantante sarebbe stata scartata, pur essendo lei una figura adatta a questo tipo di programmi e certamente in grado di seguire nuovi talenti grazie a una carriera ormai consolidata. La sua esclusione, da quanto riportato, sarebbe derivata soltanto da un cambio di rotta da parte del gruppo di lavoro, ovvero la scelta di sostituire Achille Lauro con un altro uomo. Una decisione che avrebbe quindi portato ad eliminare tutti i volti femminili in lizza per quel posto, compresa Annalisa.

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X-Factor 2026, chi sarà il quarto giudice

Le uniche certezze per il momento rimangono su Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, riconfermati come giudici anche per l’edizione 2026, e l’iconica Giorgia come conduttrice per il terzo anno di seguito. Sul quarto giudice che prenderà il posto di Achille Lauro rimangono invece ancora molte ombre. Negli ultimi giorni, le indiscrezioni hanno rivelato alcuni nomi di volti noti che avrebbero fatto il provino per ottenere il ruolo. Tra questi anche Ghali e Tananai, che tuttavia sarebbero passati in secondo piano dopo l’ottimo provino sostenuto da Irama.

Secondo gli ultimi rumors, i casting sarebbero ormai definitivamente chiusi, con il nome di Irama in pole position. Una possibile scelta che, tra l’altro, è già riuscita a dividere il web, inondato da pareri molto contrastanti. A questo punto non rimane che attendere per avere certezze, mentre ciò che appare ormai sicuro è che a sostituire Achille Lauro sarà un altro uomo, così come la volontà della produzione di creare una giuria equilibrata, forte e all’altezza della squadra precedente.

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