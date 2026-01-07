Annalisa è 'la più bella del 2025’: il riconoscimento (senza precedenti) dopo un anno da incorniciare
Una canzone dell'ex concorrente di Amici è stata scelta dagli ascoltatori come brano dell'anno. Per lei si conclude l'ennesima annata dai risultati straordinari.
Si chiude un anno da record, per Annalisa, che anche nel 2025 si è confermata tra le star più amate nel panorama della musica italiana. E a riprova di questo exploit, di recente, è arrivato per l’ex concorrente di Amici anche un riconoscimento inatteso (e prestigiosissimo) dall’emittente Radio Bruno. Una hit della cantante è infatti stata scelta come pezzo più rappresentativo (e più bello) dell’annata appena trascorsa. Un premio che Annalisa ha in realtà condiviso con un altro collega ‘illustre’. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Annalisa, il riconoscimento inatteso dopo un anno da record
"Piazza San Marco (feat. Marco Mengoni)" è stata eletta "La più bella del 2025" dagli ascoltatori di Radio Bruno. Questo l’omaggio speciale che i fan hanno deciso di riservare ad Annalisa, dopo l’ennesimo anno da record per l’ex concorrente del talent Amici. Il brano della cantante ha conquistato il primo posto nella speciale classifica dell’emittente, davanti a "La cura per me" di Giorgia e "Amor" di Achille Lauro, confermando così l’assoluta centralità della cantautrice ligure nella nuova scena pop italiana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per Annalisa, "Piazza San Marco" rappresenta la prima collaborazione in carriera con Marco Mengoni, incontro che ha unito due delle voci più riconoscibili e amate della scena italiana contemporanea. Il brano è una ballad dal sapore cinematografico, in cui i protagonisti si confidano, si sostengono e si rispecchiano l’uno nell’altra sullo sfondo del luogo più iconico di Venezia. Scritta da Annalisa insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Marco Mengoni, la canzone fa parte dell’album "Ma io sono fuoco", nuovissimo progetto discografico di Annalisa, che segna un ulteriore passo in avanti nel suo percorso tra elettronica, pop d’autore e ballad ad altissima intensità emotiva.
I successi di Annalisa nel 2025
Il successo del duetto con Mengoni si inserisce in una fase di carriera particolarmente felice per Annalisa. Con il singolo "Maschio", uscito a maggio 2025, l’artista si era infatti già imposta stabilmente nella Top 10 della classifica FIMI per diverse settimane. E grazie ai risultati ottenuti con i singoli recenti, ha raggiunto il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 FIMI, posizionandosi tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify in Italia. Numeri che confermano non solo l’attenzione del pubblico radiofonico, ma anche la forza di Annalisa sulle piattaforme digitali più gettonate.
Come se non bastasse, il 2026 della cantante è già partito all’insegna delle soddisfazioni. La cantautrice è infatti al numero uno negli ascolti radiofonici di inizio anno, secondo la classifica stilata da EarOne Airplay Radio (che va dal 26 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026). Stavolta si è aggiudicata il primato con "Esibizionista", altro successo clamoroso del 2025. Ma al di là del brano in sé, è il nome dell’artista ad essere ormai una garanzia di successo. E se il buon giorno si vede dal mattino, questo 2026 si preannuncia per Annalisa un altro anno ricco di incredibili soddisfazioni.
Potrebbe interessarti anche
Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio: con lei Jovanotti (a sorpresa) e Taylor Swift
La cantante ligure si conferma protagonista del panorama musicale italiano, mentre L...
Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso)
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Da Amici di Maria a bomba sexy su YouTube, Annalisa pronta a infiammare X Factor
L’evoluzione della cantante passo dopo passo: dagli inizi come ragazza della porta a...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Una Nessuna Centomila, Fiorella Mannoia con Amadeus e ospiti da urlo: scaletta completa, brani, chi canta
Un grande evento da Piazza del Plebiscito: artiste e artisti insieme contro la viole...
Annalisa senza freni contro gli hater che la criticano online: "Non sanno neanche cosa commentano, troppa frustrazione"
La cantante affronta un tema attuale, quello dell’odio e dei giudizi che corrono sui...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)
La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...