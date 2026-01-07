Annalisa è 'la più bella del 2025’: il riconoscimento (senza precedenti) dopo un anno da incorniciare Una canzone dell'ex concorrente di Amici è stata scelta dagli ascoltatori come brano dell'anno. Per lei si conclude l'ennesima annata dai risultati straordinari.

Si chiude un anno da record, per Annalisa, che anche nel 2025 si è confermata tra le star più amate nel panorama della musica italiana. E a riprova di questo exploit, di recente, è arrivato per l’ex concorrente di Amici anche un riconoscimento inatteso (e prestigiosissimo) dall’emittente Radio Bruno. Una hit della cantante è infatti stata scelta come pezzo più rappresentativo (e più bello) dell’annata appena trascorsa. Un premio che Annalisa ha in realtà condiviso con un altro collega ‘illustre’. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Annalisa, il riconoscimento inatteso dopo un anno da record

"Piazza San Marco (feat. Marco Mengoni)" è stata eletta "La più bella del 2025" dagli ascoltatori di Radio Bruno. Questo l’omaggio speciale che i fan hanno deciso di riservare ad Annalisa, dopo l’ennesimo anno da record per l’ex concorrente del talent Amici. Il brano della cantante ha conquistato il primo posto nella speciale classifica dell’emittente, davanti a "La cura per me" di Giorgia e "Amor" di Achille Lauro, confermando così l’assoluta centralità della cantautrice ligure nella nuova scena pop italiana.

Per Annalisa, "Piazza San Marco" rappresenta la prima collaborazione in carriera con Marco Mengoni, incontro che ha unito due delle voci più riconoscibili e amate della scena italiana contemporanea. Il brano è una ballad dal sapore cinematografico, in cui i protagonisti si confidano, si sostengono e si rispecchiano l’uno nell’altra sullo sfondo del luogo più iconico di Venezia. Scritta da Annalisa insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Marco Mengoni, la canzone fa parte dell’album "Ma io sono fuoco", nuovissimo progetto discografico di Annalisa, che segna un ulteriore passo in avanti nel suo percorso tra elettronica, pop d’autore e ballad ad altissima intensità emotiva.

I successi di Annalisa nel 2025

Il successo del duetto con Mengoni si inserisce in una fase di carriera particolarmente felice per Annalisa. Con il singolo "Maschio", uscito a maggio 2025, l’artista si era infatti già imposta stabilmente nella Top 10 della classifica FIMI per diverse settimane. E grazie ai risultati ottenuti con i singoli recenti, ha raggiunto il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 FIMI, posizionandosi tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify in Italia. Numeri che confermano non solo l’attenzione del pubblico radiofonico, ma anche la forza di Annalisa sulle piattaforme digitali più gettonate.

Come se non bastasse, il 2026 della cantante è già partito all’insegna delle soddisfazioni. La cantautrice è infatti al numero uno negli ascolti radiofonici di inizio anno, secondo la classifica stilata da EarOne Airplay Radio (che va dal 26 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026). Stavolta si è aggiudicata il primato con "Esibizionista", altro successo clamoroso del 2025. Ma al di là del brano in sé, è il nome dell’artista ad essere ormai una garanzia di successo. E se il buon giorno si vede dal mattino, questo 2026 si preannuncia per Annalisa un altro anno ricco di incredibili soddisfazioni.

