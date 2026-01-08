Annalisa, nuovo tatuaggio (esagerato) con polemica: “Crocefissa per ingenuità? Ho perso il conto” La cantante ex Amici ha mostrato ai followers un nuovo tattoo sul petto. Ma il soggetto 'sacro' dell'immagine ha scatenato un'ondata di proteste sul web. Ecco i dettagli.

Annalisa torna a far parlare di sé, questa volta non per una nuova hit ma per un tatuaggio decisamente ‘vistoso’ mostrato in una serie di selfie pubblicati su Instagram. Nelle foto, accompagnate dalla didascalia "Un po’ maschio, un po’ esibizionista", la cantante mette in evidenza il décolleté e soprattutto una grande immagine in stile sacro posizionata al centro del petto. Non è ancora chiaro se si tratti di un tatuaggio definitivo, oppure di una decorazione temporanea. Ma tanto è bastato per scatenare un’ondata inarrestabile di commenti sul profilo della cantante. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Annalisa, il nuovo tatuaggio manda in tilt il web

Tre immagini per scatenare il delirio. Annalisa ha sconvolto i suoi fan, oggi, postando delle foto in intimo in cui mostra un nuovo tatuaggio sul petto. L’immagine raffigura una Madonna con il Sacro Cuore, e le dimensioni sono notevoli. Tanto da provocare subito la corsa al commento sotto il post della cantante. Tra le reazioni social, salta all’occhio quasi subito quella della pagina "trash italiano", che chiede ironicamente ad Annalisa: "Sei mai stata crocifissa per ingenuità?!". Il commento è una citazione diretta di "Esibizionista", singolo estratto dall’album "Ma io sono fuoco", in cui Annalisa canta proprio quel verso per raccontare la sensazione di sentirsi traditi o delusi per la troppa fiducia risposta in qualcuno.

E la risposa della performer è altrettanto iconica. "Ho perso il conto amo", scrive Annalisa con un tocco di auto-ironia. Per molti fan, tuttavia, il nuovo tattoo sarebbe soltanto un disegno temporaneo, non un tatuaggio vero e proprio. Insomma un modo per stuzzicare la vena polemica tra il popolo del web. E in effetti i commenti al veleno non si sono fatti attendere.

Le polemiche social sul tatuaggio di Annalisa

Come spesso accade quando dei simboli religiosi entrano in un contesto ‘pop’, la reazione del pubblico è stata controversa. Tra i commenti critici si leggono frasi del tipo "Spero non sia un tatuaggio vero", o "Le ragazze per bene però non si fanno questi tatuaggi", fino ad accuse di essere "un po’ blasfema" o giudizi estetici del tipo "Spero non sia vero, stavi da dio senza!". A queste voci si affiancano però anche molti messaggi di approvazione e di divertita complicità. Qualcuno scrive con ironia: "Da oggi le tue canzoni saranno in rotazione continua su Radio Maria". E un altro fan aggiunge estasiato: "Mi sto riavvicinando alla Chiesa". Insomma, la scelta di Annalisa non lascia di certo indifferenti i suoi followers. Ma d’altronde questo è il prezzo da pagare per una popolarità come la sua.

