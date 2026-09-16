Annalisa annuncia: "La fine di un viaggio e una nuova era". Poi la svolta: cosa farà con Madame Annalisa non ha mai voluto accontentarsi dei risultati ottenuti, per questo ora è pronta per un viaggio che può regalarle soddisfazioni, grazie anche al progetto cn Madame

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Apprezzare quello che si ha, ma allo stesso tempo non adagiarsi sui successi ottenuti. Un identikit che sembra corrispondere appieno ad Annalisa, una che ama parlare con la sua musica, anche se nel corso degli anni non sono mancate le critiche da parte di chi giudicava i suoi look troppo audaci. E ora la cantante è pronta a stupire tutti con il suo nuovo singolo, realizzato in collaborazione con un’artista che sta raccogliendo riscontri altrettanto positivi, Madame.

Annalisa divisa tra il messaggio criptico e la nuova collaborazione

Annalisa non ha mai amato ostentare sia nel privato, sia a livello professionale, è anche per questo che l’ultimo post che lei ha pubblicato sul suo profilo social contribuisce ad alimentare i dubbi su quelli che possono essere i suoi prossimi progetti.

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Le sue parole fanno capire chiaramente come sia arrivato il momento per lei per chiudere un capitolo e aprirne un altro, tenendo presente un appuntamento a cui lei non può che tenere particolarmente, il suo concerto a San Siro previsto nel giugno del prossimo anno.

"Ho pensato molto a quale fosse il modo più giusto per chiudere questa era, anche se, per sua natura, ‘Ma io sono fuoco’ continua a bruciare nei miei pensieri con la stessa insistenza di quella voce che non smette di sussurrarmi all’orecchio di nuovi panorami e nuove storie – così inizia il post di Annalisa su Instagram – E riflettendoci, forse è proprio per quella voce insistente che ci ritroveremo il 12 giugnodell’anno prossimo a rivivere questa era insieme a tutte le altre in un unico concerto, in un luogo quasi mistico, che da tanto è simbolo: San Siro".

Ora l’artista che si è fatta conoscere attraverso la partecipazione ad "Amici" si sente pronta per aprirsi a qualcosa di nuovo, che si augura possa portarle soddisfazioni importanti. "Ma, nonostante questo colpo saldo che si avvicina velocissimo, la verità è che io sono certi viaggi da cui non vorrei mai tornare, e questo è uno di quelli: ho davanti agli occhi i mesi passati in studio, quei giorni che ti sfinivano da tanto è lo scavarti dentro, e poi la forma che prendevano le canzoni, quasi sempre inaspettata, e finalmente i concerti, tantissimi, e certi momenti precisi, tutte quelle vibrazioni, tutte quelle persone che con me diventavano un unico animale capace di trasformare ogni ombra in energia – prosegue il messaggio -. Voi. Così, ho pensato che la fine dovesse essere celebrata in condivisione, così come l’inizio e tutto quanto accaduto nel mezzo. Senza mai dimenticare che la fine di un viaggio apre sempre a nuovi scenari, sappiate che sto arrivando. Ed è bellissimo. La vostra amica, A.",

Una novità importante è però già all’orizzonte, il suo nuovo singolo, "Amica", in uscita il prossimo 18 settembre, realizzato in collaborazione con Madame.

Il brano arriva a un anno dalla pubblicazione di "Amica", la hit di Annalisa presente nel suo album "Ma io sono fuoco", ora disponibile in una versione inedita interpretata con la collega. Nella sua prima versione si raccontava di un dialogo immaginario con un’amica, chiamata a dare sostegno quando non si riusciva a vedere alcun futuro, ora però il dialogo diventa reale, a vestire i panni dell’amica è proprio Madame. La nuova canzone vuole essere un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell’amica speciale, che può fare lo stesso con noi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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