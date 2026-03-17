Annalisa finisce nella bufera per il nuovo singolo: doppia accusa (sorprendente). Cosa è successo
Annalisa finisce al centro delle polemiche dopo l'uscita del nuovo singolo. Le accuse alla popolare cantante e la reazione dei fan a sua difesa
Tra le artiste pop italiane più amate e di successo degli ultimi anni, Annalisa, lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi, nel tempo ha costruito una carriera solida fatta di hit estive, successi divenuti mantra in radio, partecipazioni al Festival di Sanremo e milioni di ascolti in streaming. Questa volta, però, a farla finire sotto i riflettori è stata una polemica, infatti, dopo l’uscita del nuovo singolo "Canzone Estiva", disponibile da qualche giorno, ha acceso il dibattito sui social e tra i fan. Alcuni passaggi del brano e il relativo video hanno infatti scatenato polemiche e interpretazioni contrastanti, dividendo il pubblico tra chi lo considera provocatorio e chi invece lo difende come una scelta artistica. Scopriamo tutto quello che è successo.
Annalisa, l’accusa di blasfemia dopo l’uscita del video
La prima polemica riguarda le accuse di blasfemia, piovute immediatamente e sollevate da una pagina online e scoppiate sui social da alcuni esponenti del mondo cattolico. Nel videoclip, infatti, la cantante danza e canta vestita con abiti da suora, in pose ammiccanti. Secondo la pagina eliacatholic, questo video sarebbe un chiaro esempio di come "la degenerazione del mondo dello spettacolo avanzi gradualmente". In particolare, l’obiezione si concentra sulla provocazione verbale, ormai – a loro dire – normalizzata nel settore dell’intrattenimento come la televisione e la musica. Le polemiche ritornano a colpire Annalisa, che già precedentemente era stata accusata per gli stessi motivi in occasione di vari ritornelli di hit precedenti come; "crocifissa per ingenuità" di Esibizionista fino a "te lo giuro su Maria" di Maschio.
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Annalisa, la seconda accusa e la reazione (a difesa) dei fan
La seconda critica riguarda invece la rappresentazione del corpo e la sua strumentalizzazione a fini commerciali attraverso allusioni sessuali. Chi solleva queste obiezioni sostiene che la trasgressione, non conoscendo confini, tende a invadere anche il sacro per sorprendere e provocare sempre di più. Questo atteggiamento, rappresenterebbe un tipico meccanismo di assuefazione: superare un limite porta a spingersi ancora oltre, rendendo quel confine progressivamente meno significativo. Nonostante le tante polemiche scaturite, sui social, tanti fan si sono subito attivati a difesa della cantante come si può leggere su Instagram: "Lei è bravissima ma purtroppo è in balia dell’industria discografica malata", "Bella e brava! Mi dispiace per le canzoni che le danno da cantare, potrebbe fare molto meglio, ma il nostro commerciale è pessimo! Ma io non vedo tutta questa blasfemia….divertitevi" e poi ancora: "Chiamate la Santa Inquisizione e Torquemada. Ma vattene va! Torna al Medio Evo", "Che bigottismo totale! Leggo dei commenti assurdi e chi li scrive veramente non collega cervello e mano!!".
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