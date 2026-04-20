Annalisa Minetti a La Volta Buona, l’assalto degli haters dopo la rottura col marito: “Ora c’è una persona nuova” Annalisa Minetti è stata vittima di odio social dopo la fine del suo matrimonio, ospite de La Volta Buona lunedì 20 aprile 2026 ha rivelato di avere ora un nuovo amore

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Annalisa Minetti ha chiuso il suo matrimonio con Michele Panzarino da poco più di un anno, prendendo una decisione non semplice, ma consapevole che quella fosse la scelta migliore per tutti. Almeno in un primo momento lei non si è data per vinta e ha sperato che la situazione potesse cambiare, ma ha poi compreso di non poter fare altrimenti. Da queste nozze, celebrate nel 2016, è nata la sua seconda figlia, Elena Francesca.

Purtroppo, però, questa scelta non si è rivelata difficile solo per le conseguenze sulle persone a lei più care, ma anche perché l’ha portata a subire insulti da parte di alcuni utenti sul web. C’è stato chi addirittura le ha scritto: "Non sei riuscita a tenerti il marito".

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Annalisa Minetti a La Volta Buona, puntata 20 aprile 2026: dalla separazione al nuovo amore

Sulla base di quanto emerso, la crisi nella coppia andava avanti da mesi, fino alla decisione di prendere strade differenti, ormai un anno fa. A prendere la decisione definitiva è stata Annalisa Minetti, che ha ponderato nel tempo la cosa preferendo agire lontano dai riflettori. Lei aveva riferito di "turpiloqui subiti" già qualche mese fa, soprattutto da parte di alcune donne. "Mi dicevano che lui fosse un bravo ragazzo e che io dovessi tenermelo stretto, che invece di correre e cantare dovessi pensare alla famiglia. Gli amori finiscono perché finiscono, non c’è mai una ragione che è così dirompente".

A distanza di tempo, ospite de "La volta buona" lunedì 20 aprile 2026, lei ha voluto fare il punto della situazione in merito al rapporto con gli haters: "Le cose sono migliorate, io ho fatto in modo che non se ne parlasse più, ho smesso di rispondere. E’ difficile dover spiegare a chi non vuole ascoltare, nonostante io creda nel dover educare gli altri, ma non si può farlo con chi non vuole questa opportunità. Io ho la mia vita, faccio le mie scelte, mi alleno tutti i giorni, ho una responsabilità rispetto a questo strumento, che è lo sport, che mi ha cambiato la vita, mi ha reso una donna autonoma, mi sono riscoperta nuovamente femmina anche attraverso lo sport. Perché quindi dobbiamo abbandonare qualcosa che ci fa stare bene, come lo sport, solo perché gli altri si convincono che tu sia una brava donna?".

Caterina Balivo la interroga su una sua frase importante, "essersi riscoperta donna", lei conferma: "Quando perdi la vista, hai quella che tutti chiamano disabilità, anche se è un concetto coniato male, avevo perso la sicurezza in me, soprattutto nel mio primo matrimonio perché ero troppo dipendente da un’altra persona. Lo sport mi ha ridato l’indipendenza, la convinzione di essere anche bella, tornare in forma, tornarsi e sentirmi anche se non mi vedo allo specchio. Ho bisogno di toccare un fisico che sia tonico, come le mie mani, che sono i miei occhi desiderano sentire. L’idea di passare attraverso questi occhi, che sono le mie mani, mi porta a desiderare di avere forma fisica, anche se io parlo di benessere, non di agonismo o essere per forza campioni. Mi piace l’idea che lo sport sia un mezzo che ci dà la possibilità di stare bene. Non vado dallo psicoterapeuta tutti i giorni perché ho lo sport che mi fa da fisioterapia".

La conduttrice vuole quindi sapere lo status sentimentale attuale della cantante: "Il mio cuore batterà sempre d’amore, ora c’è una persona, una nuova esperienza sentimentale. Ora ho uno sguardo curioso, la parola ‘per sempre’ è resa dal tempo, non mi impegno al per sempre, per me il per sempre è tra cinque minuti, lavoro ogni momento affinché ci sia ancora un momento ancora da vivere insieme. Noi diamo per scontato troppe cose, ho imparato dalle scorse esperienze sentimentali, che sono state bellissime e importantissime e mi hanno donato due bambini, un insegnamento: ‘Il cuore non si deve chiudere mai, per nessuna ragione al mondo, vale sempre la pena amare, anche se dovesse durare solo un giorno. Non si può vivere e prendere la distanza da questo sentimento mai. Chi lo fa si proietta a vivere una vita di infelicità. E’ una persona dello spettacolo? Non lo dico".

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