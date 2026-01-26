Annalisa e Mengoni, Piazza San Marco è Disco d'Oro: "Grazie"
Il brano ha venduto oltre 100mila copie: uscito a settembre 2025, vede per la prima volta i due artisti duettare insieme.
Piazza San Marco è Disco d’Oro. Il singolo cantato da Annalisa e Marco Mengoni ha conquistato il prestigioso titolo FIMI dopo aver venduto oltre 100mila copie. Il brano, uscito il 5 settembre del 2025, è stato scritto da Davide Simonetta, Alessandro Raina e Annalisa stessa, che ha poi collaborato alla composizione insieme a Marco Mengoni e ancora Simonetta (anche produttore). Il testo è una sorta di racconto cinematografico che parla ed esplora le complessità di un rapporto e un legame turbolento, in cui la fanno da padrone menzogne e forte attrazione. Il duetto segna anche la prima collaborazione tra la voce di Maschio e Mengoni, oltre a essere contenuto come secondo estratto dal nono album in studio Ma io sono fuoco.
Piazza San Marco, il brano di Annalisa e Mengoni è Disco d’Oro
Con oltre 100mila copie vendute il singolo Piazza San Marco, cantato da Marco Mengoni e Annalisa è stato certificato Disco d’Oro. Il brano, uscito a settembre 2025, è frutto del lavoro e dell’unione delle voci dei due artisti ed è contenuto nell’album della cantante ligure Ma io sono fuoco, dove si trova anche la canzone Maschio, altro Oro e altro successo di Miss Scarrone. La notizia del prestigioso titolo FIMI è stata annunciata dagli interpreti con un post condiviso su Instagram, dove si legge semplicemente un "Grazie" a corredo di due foto scattate proprio sul set del video clip del brano. Il video musicale, diretto da Nicolò Bassetto, è stato pubblicato in concomitanza all’uscita del pezzo attraverso il canale YouTube della cantautrice, ed è ovviamente stato girato tra le vie dell’icona Venezia, tra moli, ponti, il palazzo Ducale, la scalinata del Bovolo e l’incredibile scenario di Piazza San Marco.
Piazza San Marco: il testo della canzone di Annalisa e Marco Mengoni
Vento da est e freddo veramente
Ma dove finisce quello che non finisce
Mentre restiamo in coda?
Chiedere a te non è servito a niente
Chi vuol capire capisce, sì
Ti ho visto salutare una ragazza bionda
Quante lacrime nell’acqua tonica?
E sembrava di bere il mare
Ma quanto parli? Mollami
Che è solo venerdì
A-A-Amico cercasi
Devi sapere che
Per piacerti di più ti ho mentito
Caramelle mischiate all’arsenico
E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato
Oddio, che ansia, però
Piazza San Marco era bella da far schifo
Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo
Nello stesso identico modo
Ma la notte finisce quando chiamano la polizia
E la tua mano è ancora nella mia
Dieci alle tre, però c’è ancora gente
Ti passa, ma non finisce qui
Chissà dove sarà quella ragazza bionda
Quante lacrime nell’acqua tonica
Fortuna ci piace il sale
Ma quanto parli? Mollami
Che è ancora venerdì
E noi che siamo sempre qui
Devi sapere che
Per piacergli di più gli hai mentito
Caramelle mischiate all’arsenico
E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato
Oddio, che ansia, però
Piazza San Marco era bella da far schifo
Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo
Nello stesso identico modo
Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi
Soli noi (soli noi)
Soli noi (soli noi)
Soli noi (soli noi)
Soli noi (soli noi)
Soli noi, soli noi, soli noi
Soli noi, soli noi, soli noi
Oddio, che ansia, però
Piazza San Marco era bella da far schifo
Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo
Nello stesso identico modo
Ma la notte finisce quando chiamano la polizia
E la tua mano è ancora nella mia
