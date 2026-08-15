Annalisa, Litfiba e Sal Da Vinci (infaticabile), i big che non si fermano: tutti i concerti in programma a Ferragosto Oggi, 15 agosto 2026, la musica non si ferma, con appuntamenti imperdibili in tutta Italia. Da Sayf a Samurai Jay, passando per Clara e Tony Effe. Ecco chi ci sarà.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ferragosto non è soltanto spiagge, grigliate e fuochi d’artificio. Per chi vuole vivere la musica dal vivo, il 15 agosto offre infatti una mappa fittissima di appuntamenti imperdibili. Da Olbia a Ostuni, da Lucera a Bellaria Igea Marina, fino alle prime luci dell’alba in Costiera Amalfitana, l’Italia si accende con pop, rock, rap ed elettronica. A guidare la carica degli infaticabili ci pensa Sal Da Vinci, ormai onnipresente in questa estate, tra tv e concerti vari su Rai e Canale 5. Ma anche Annalisa, Sfera Ebbasta, Tony Effe, i Litfiba e Francesco Renga si aggiungono al gruppo. Ecco qui sotto tutti i dettagli sugli eventi da non perdere oggi.

Ferragosto 2026 in musica, tutti i big sul palco: da Annalisa a Sal Da Vinci

La musica italiana non si ferma a Ferragosto. Nel pieno del caldo estivo, un gruppo di artisti molto eterogeneo terrà compagnia ai fan con una serie di concerti imperdibili. Uno dei ‘poli’ principali della giornata è senza dubbio l’Olbia Arena, dove va in scena il Red Valley Festival, che raccoglie in un’unica serata nomi di punta come Annalisa, Sfera Ebbasta, Ernia, Sayf, Samurai Jay, Ludwig, Low-Red e Rrari Dal Tacco. Un cartellone che attraversa generazioni e linguaggi diversi: dall’universo pop di Annalisa alla scena urban, rap e club più amata dal pubblico giovane.

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Chi cerca il rock può puntare invece su Bellaria Igea Marina, dove i Litfiba arrivano alla Beky Bay, oppure sul Frantic Fest di Francavilla al Mare, in Abruzzo, con Mayhem, Crown, Dødheimsgard, Evoken, Mephistofeles, Venom Inc. e Bianca. A Cesenatico invece c’è Alfa, a Lignano Pineta Tony Effe, mentre Irene Grandi si esibisce a Montesilvano. E Clara canta con Vegas Jones a Sanremo.

Merita un capitolo a parte Sal Da Vinci, tra gli artisti più presenti dell’estate 2026. Dopo avere attraversato la stagione televisiva con ospitate e concerti trasmessi sulle reti Rai e Mediaset, il cantante continua a macinare date dal vivo. Oggi è a Lucera, in Piazza Matteotti, con un concerto gratuito; domani proseguirà invece a Tottea, poi toccherà Sabaudia, Forte dei Marmi, Maiori e Torrenova. E il calendario di Sal non si ferma neppure a settembre, con il Roma Summer Fest e tre date all’Arena Flegrea di Napoli, prima di una lunga tranche autunnale nei teatri di tutta Italia.

Tra le proposte più suggestive della giornata di Ferragosto ci sono anche il live all’alba di Cosmo a Ostuni, alle 6 del mattino, e quello di Amara ad Agerola alle 5, sul Monte Tre Calli. Per gli appassionati di jazz, spazio poi a Fabrizio Bosso e Dado Moroni a Berchidda, nell’ambito di Time in Jazz.

Tutti i concerti del 15 agosto 2026

Ecco un elenco dei principali concerti in programma a Ferragosto 2026:

Annalisa , Sfera Ebbasta, Ernia, Sayf, Samurai Jay, Ludwig, Low-Red e Rrari Dal Tacco — Red Valley Festival, Olbia Arena, Olbia .

, Sfera Ebbasta, Ernia, Sayf, Samurai Jay, Ludwig, Low-Red e Rrari Dal Tacco — Red Valley Festival, Olbia Arena, . Gioiosa Marea . Francesco Renga — Piazza Cavour,

Litfiba — Beky Bay, Bellaria Igea Marina .

Irene Grandi — Teatro del Mare, Montesilvano .

Tony Effe — Ca’ Margherita, Lignano Pineta .

Cesenatico . Alfa — Stadio Comunale A. Moretti,

Alexia — Ippodromo, Arzachena .

Sal Da Vinci — Piazza Matteotti, Lucera .

Cosmo — Locus Festival, Ostuni , ore 6.

Eiffel 65 — Escalaplano .

Fabrizio Bosso e Dado Moroni — Time in Jazz, Berchidda .

Vegas Jones e Clara — Piazzale Pian di Nave, Sanremo , ore 21.

Clara Giovanni Caccamo — Piazza Aldo Moro, Locorotondo .

Il Pagante — Villa delle Rose, Misano Monte .

Matthew Lee — Therasia Resort, Vulcano .

Mayhem, Crown, Dødheimsgard, Evoken, Mephistofeles, Venom Inc. e Bianca — Frantic Fest, Francavilla al Mare .

Amara — Agerola sui Sentieri degli Dei, Monte Tre Calli, ore 5.

Patrizio Fariselli — Fortezza di Mont’Alfonso, Castelnuovo di Garfagnana , ore 4.45.

Santamarea — We Reading Festival, Santarcangelo di Romagna, ore 23.

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