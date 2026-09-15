Annalisa chiude un’era (con classe): la lettera ai fan per salutare il tour e l’appuntamento al 2027. Poi la reazione inaspettata di Emma
La cantante savonese si è congedata dalla tournée con un messaggio scritto a mano, dando appuntamento al concerto-evento del prossimo anno a Milano. Poi l'intervento dell'amica.
È stato un saluto vecchio stampo, quello di Annalisa, al tour dei record "Ma noi siamo fuoco" e all’album che l’aveva preceduto. La fine di un’era e l’inizio di un nuovo viaggio, spiegato ai fan attraverso una lettera scritta a mano e poi postata sul suo profilo Instagram. Così la popstar italiana ha tracciato un bilancio del percorso appena concluso, dando appuntamento agli appassionati alla grande reunion di San Siro, il prossimo giugno 2027. Mentre l’amica (e prima fan) Emma Marrone non ha saputo resistere. Regalandoci un commento tenerissimo sotto il messaggio di Annalisa. Ecco tutti i particolari.
Annalisa, il messaggio ai fan e l’appuntamento al 2027
Con l’album "Ma io sono fuoco", pubblicato il 10 ottobre 2025, era iniziato per Annalisa un tour de force durato altri due anni, e passato attraverso i due capitoli della tournée nei palasport "Ma noi siamo fuoco". Un pezzetto di vita, personale e artistica, che oggi l’ex concorrente di Amici ha voluto salutare nel modo più naturale possibile. Con una lettera scritta a mano, indirizzata a chi ancora una volta l’ha seguita e supportata in questa tappa fondamentale della sua carriera.
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Il testo integrale del messaggio è finito nell’ultimo post di Annalisa su Instagram, e riassume alla perfezione questi ultimi anni. "Ho pensato molto a quale fosse il modo più giusto per chiudere questa era", ha esordito la cantante, "anche se, per sua natura, ‘Io sono fuoco’ continua a bruciare nei miei pensieri con la stessa insistenza di quella tigre che non smette di sussurrarmi all’orecchio di nuovi panorami e nuove storie". Una voce ricorrente, spiega l’artista, che è il motivo per cui "ci ritroveremo il 12 giugno dell’anno prossimo a rivivere questa era insieme a tutte le altre in un unico concerto, in un luogo quasi mistico da tanto è simbolico: San Siro".
La promessa di Annalisa e la reazione (inaspettata) di Emma Marrone
L’evento di San Siro sarà la somma di tutte quelle ‘ere’ attraversare fin qui dalla performer savonese. E lo sguardo di Annalisa torna proprio al recente passato, alla strada che l’ha portata fino a qui, oggi. "Ci sono certi viaggi", aggiunge, "da cui non vorresti mai tornare, e questo è uno di quelli: ho davanti agli occhi i mesi passati in studio, quei giorni che ti svuotano tanto è lo scavarsi dentro, e poi la forma che prendono le canzoni, quasi sempre inaspettata".
Non mancano i ringraziamenti al pubblico, che per la cantante è come "un unico animale capace di trasformare ogni ombra in energia". E il tutto si chiude con una promessa, non precisa ma comunque sensazionale: "La fine di un viaggio apre sempre a nuovi scenari, sappiate che sta arrivando. Ed è bellissimo". Proprio su quest’ultimo punto, cioè la prossima era che Annalisa aprirà dal 2027 in poi, si è innestato l’intervento tenerissimo dell’amica e collega Emma Marrone.
Emma ha scritto sotto il post, come una fan qualunque: "Siamo seduti". Come a voler dire che mancano solo i pop corn e anche lei non vede l’ora di godersi lo spettacolo in arrivo. Annalisa, dal canto suo, le ha subito replicato con tre emoji significative: un cuore nero, uno rosso e poi una fiamma. Fuoco e amore, in sostanza. Passione e sentimento. Gli ingredienti essenziali che i fan si sono abituati ad associare, in questi anni, alla loro popstar italiana di fiducia.
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