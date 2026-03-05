Annalisa incontra Paul McCartney (ma lui è gelido): “Breve ma intenso”, cosa è successo Ospite alla Paris Fashion Week, la cantante savonese ha condiviso sui social un incontro fugace con la leggenda dei Beatles. Che però non ha ricambiato l'entusiasmo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

Un incontro brevissimo, quasi impercettibile. Ma tanto è bastato ad Annalisa per farsi travolgere dall’emozione. La cantante savonese, ospite di Stella McCartney durante la Paris Fashion Week, si è vista sfilare davanti la leggenda Paul McCartney – padre della stilista – e non ha resistito correndo a pubblicare un video nelle sue Instagram stories. Peccato però che l’accoglienza di Paul non sia stata delle migliori. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Annalisa, l’incontro inatteso con Paul McCartney

Il video pubblicato oggi da Annalisa, all’interno di una carrellata sul suo profilo Instagram, mostra Paul McCartney che le sfila davanti con quella compostezza distratta tipica di chi, dopotutto, ha vissuto una vita sotto i riflettori. Ma tanto è bastato a mandare in estasi l’ex concorrente di Amici, presente alla sfilata di Stella tra una marea di altri vip (c’era pure Chiara Ferragni). Con entusiasmo, Annalisa ha accennato un saluto al leggendario componente dei Beatles. Che però non ha mostrato di averla riconosciuta.

"Breve ma intenso", ha quindi scritto la cantante in calce alla sua storia Instagram. Per celebrare a modo suo un momento iconico che senza dubbio non dimenticherà facilmente. Certo, avrebbe anche potuto spingersi oltre e braccare il ‘collega’ proponendogli magari un duetto in un prossimo futuro. Ma come al solito Annalisa ha dimostrato tanta educazione quanto rispetto. Non era il caso di disturbare una star. O almeno non questa volta.

Annalisa super-ospite alla Paris Fashion Week

In prima linea nella splendida cornice de Le Grand manège Jean Caucanas, appena fuori Parigi, Annalisa ha presenziato con stile a una delle sfilate più attese della Fashion Week francese. Per non sfigurare, l’artista si è presentata con un look impeccabile ed elegantissimo: un mini dress blu notte, con una gonna a ruota voluminosa e uno strato di tulle color carne. A completare l’opera tacchi vertiginosi in pelle verniciata, e un make-up audace con eyeliner grafico netto e deciso. Una presenza che non è passata inosservata, nel parterre di ospiti illustri della collezione autunno-inverno di Stella McCartney.

La cantante, che si è mostrata perfettamente a suo agio nei panni di icona fashion, è ormai a pieno titolo un’artista di caratura internazionale. Lo stile non le manca e neanche l’attitudine a certi palcoscenici esclusivi. E se poi queste occasioni si ‘condiscono’ anche di momenti memorabili, come è stato per l’incontro fugace con Paul McCartney, allora tanto meglio. Il gioco per lei vale decisamente la candela.

