Annalisa, 'fuga' in Giappone dopo record (e polemiche): gli scatti sexy e il mistero svelato del tatuaggio esagerato La cantante ex Amici ha rivelato in un post il retroscena sul tattoo che aveva mostrato online qualche giorno fa. E non sono mancate alcune foto 'hot'. Ecco i dettagli.

Dopo un anno di trionfi musicali e qualche inevitabile polemica, Annalisa si è concessa una pausa dall’Italia, scegliendo come meta il Giappone. Un viaggio che profuma di libertà e rinascita, tra templi, luci al neon e vasche di legno in perfetto stile zen. Proprio da lì, con un post pubblicato su Instagram, Annalisa ha regalato ai fan alcuni scatti sensuali e raffinati, finendo anche per rivelare un dettaglio sull’ultimo tatuaggio ‘esagerato’ mostrato sui social qualche giorno fa. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Annalisa, il post dal Giappone e la verità sul tatuaggio

Con poche parole sotto il suo ultimo post, Annalisa ha chiuso definitivamente la polemica sul tatuaggio ‘sacro’ che aveva pubblicato qualche giorno fa. Solo la scorsa settimana, infatti, la cantante aveva fatto impazzire il web con tre foto in lingerie, accompagnate dalla didascalia "Un po’ maschio, un po’ esibizionista". E un tatuaggio di grandi dimensioni appariva al centro del suo petto, con la raffigurazione (da molti giudicata blasfema) di una Madonna con il Sacro Cuore.

Il dettaglio aveva scatenato un’ondata di reazioni contrastanti: da chi applaudiva alla provocazione artistica a chi la accusava di eccesso di esibizionismo. Ma a distanza di giorni l’ex concorrente di Amici ha chiarito tutto, svelando la verità all’interno dei commenti al suo ultimo post. "Il tatuaggio era finto", ha scritto candidamente Annalisa. Che evidentemente aveva montato il teatrino per godersi la reazione allibita dei fan.

Il viaggio di Annalisa dopo le polemiche

Risolto il mistero del finto tatuaggio, per l’artista di "Sinceramente" e "Bellissima" il viaggio in Giappone segna ora un momento di stacco dopo un anno a dir poco intenso. Al di là dei successi, decisamente innegabili, Annalisa ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi anche con diverse polemiche. Solo pochi giorni fa, ad esempio, Amedeo Minghi le aveva lanciato una frecciatina non indifferente, criticando la sua musica e permettendosi un commento a dir poco sopra le righe ("Ma che dice?? Io non capisco quello che canta"). Annalisa non ha però risposto in merito, e ha preferito scansare il chiacchiericcio dedicandosi soltanto a sé stessa.

Ora, lontana dall’Italia, la cantante ed ex concorrente di Amici avrà modo di ricaricare le batterie in vista di una nuova stagione impegnativa. Con nuovi record da battere, la solita grinta, e senza rinunciare in alcun modo alla propria ironia. Che le permette di sorvolare sulle cattiverie e, quando capita, togliersi anche il gusto di uno scherzo social ben riuscito.

