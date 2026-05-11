Annalisa fa la storia della musica italiana: lo show sold out e la sorpresa (inaspettata) per i fan
La cantante savonese ha stupito ancora una volta inaugurando la nuova arena del capoluogo lombardo. Ora resta il gran finale del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”.
Annalisa si prende anche Milano. Il debutto all’Unipol Dome, lo scorso sabato 9 maggio, è stato l’ennesimo successo di un tour da brividi per l’ex concorrente di Amici. Un sold out da 16mila persone, con il solito show vulcanico (letteralmente) e il piacere di aver inaugurato, in qualità di prima artista donna, la nuova arena cittadina. E a sorpresa, la diva pop italiana ha deciso di stupire il pubblico con un’esibizione fuori programma del classico "Nessun dorma". Ecco tutti i dettagli.
Annalisa, il record all’Unipol Dome e la sorpresa per i fan
Annalisa è sbarcata all’Unipol Dome di Milano sabato 9 maggio, davanti a 16mila presenze, diventando la prima artista donna a esibirsi nella nuova arena milanese. Un traguardo storico che si inserisce nel già collaudatissimo tour "Ma noi siamo fuoco – Capitolo II", ormai vicino alle battute finali con la doppietta di Messina (12 e 13 maggio) e la chiusura al Palazzo dello Sport di Roma il 16 maggio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Lo show milanese è stato un concentrato di energia pura: due ore e mezza di musica con una sequenza serrata di hit, arricchita dall’esibizione a sorpresa in "Nessun dorma", accolta da una standing ovation del pubblico. In scaletta anche il nuovo singolo "Canzone estiva", già protagonista in radio, che si aggiunge a una carriera costellata di successi, con 54 Dischi di Platino, 16 d’Oro e oltre 5 milioni di copie certificate.
Sul palco, con Annalisa, hanno ‘sfilato’ i fidati musicisti Daniel Bestonzo (anche direttore musicale), Gianni Pastorino e Dario Panza, affiancati da 14 ballerini guidati da Simone Baroni, per uno spettacolo che ha unito precisione tecnica e impatto emotivo. Gli abiti di scena – firmati Dsquared2, Etro, Ferrari, GCDS, Roberto Cavalli, Sportmax e Cult – e i costumi dei ballerini curati da Pinko hanno completato l’opera, con un’estetica coerente, elegante e altamente riconoscibile.
Uno show iconico in tre sogni: fuoco, fiume e tigre
Il live è costruito come una vera narrazione per immagini: tre sogni – Il Fuoco, Il Fiume, La Tigre – scandiscono la trasformazione dell’artista, che si confronta con il tempo come forza che consuma, trascina e divora. È la traduzione scenica dei temi di "Ma io sono fuoco", nono album in studio di Annalisa pubblicato nell’ottobre 2025, subito entrato al n.1 della classifica e oggi certificato Platino.
Al centro della scena svetta un vulcano, cuore pulsante dello spettacolo: un organismo che respira, fatto di fuoco e luce, che richiama il ‘vortice’ del tour precedente e diventa simbolo di energia primordiale e rinascita. Nel complesso, il tour "Ma noi siamo fuoco – Capitolo II" segna un salto di livello nella dimensione live della cantautrice, che consolida così la sua posizione tra le protagoniste assolute della scena pop italiana contemporanea.
Le ultime date del tour di Annalisa
Conclusa la data memorabile all’Unipol Dome di Milano, il tour di Annalisa si avvia verso la sua chiusura con le ultime tappe imperdibili. Ecco il calendario:
- 12 maggio – MESSINA, PalaRescifina (SOLD OUT)
- 13 maggio – MESSINA, PalaRescifina
- 16 maggio – ROMA, Palazzo dello Sport.
Potrebbe interessarti anche
Annalisa, ritorno di fuoco con 'Canzone estiva': “Mi vuoi più suora o pornodiva?”. Di cosa parla il nuovo singolo
Esce venerdì 13 marzo 2026 il brano inedito (e provocatorio) della cantante savonese...
Annalisa 'distrugge' Sanremo, “Canzone estiva” travolge Sayf e Samurai Jay: i numeri del boom eccezionale
Un sorpasso che sa di rivincita: la nuova hit dell’artista ligure mette in pausa tut...
Annalisa annuncia: “Ho una sorpresa per voi", scatta il tour della consacrazione. Le date e cosa ha in mente
L'ex concorrente di Amici debutterà domani a Genova con la seconda parte del “Ma Noi...
Annalisa, il tour e la rivelazione su un figlio: "Lo adotterei con tutto il cuore"
Il periodo in arrivo è davvero densa per Annalisa, che sarà impegnata in un tour in ...
Annalisa, lo show capolavoro ai David di Donatello: “Sembra Hollywood”, così si è consacrata unica diva della musica italiana
La cantante ex Amici ha estasiato il pubblico e i social per l'esibizione durante la...
Ligabue si improvvisa benefattore: quel colpo di spugna che salva l'Unipol Dome di Milano, travolto dalle polemiche. La scaletta e gli ospiti
Ligabue si carica sulle spalle l'inaugurazione dell'Unipol Dome dopo le polemiche in...
Annalisa, brividi per Fabrizio De Andrè a Genova: "L'ho aspettato tanto". Cos'è successo nel suo show 'speciale'
Tra emozione, identità e spettacolo, il concerto allo Stadium della Fiumara diventa ...
Giorgia a Sanremo 2027: la (mezza) apertura al Festival e l'incontro con Stefano De Martino
Con la sua indescrivibile voce Giorgia si prepara a un'estate da sogno, ma il pensie...