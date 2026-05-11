Annalisa fa la storia della musica italiana: lo show sold out e la sorpresa (inaspettata) per i fan La cantante savonese ha stupito ancora una volta inaugurando la nuova arena del capoluogo lombardo. Ora resta il gran finale del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ufficio Stampa Annalisa

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Annalisa si prende anche Milano. Il debutto all’Unipol Dome, lo scorso sabato 9 maggio, è stato l’ennesimo successo di un tour da brividi per l’ex concorrente di Amici. Un sold out da 16mila persone, con il solito show vulcanico (letteralmente) e il piacere di aver inaugurato, in qualità di prima artista donna, la nuova arena cittadina. E a sorpresa, la diva pop italiana ha deciso di stupire il pubblico con un’esibizione fuori programma del classico "Nessun dorma". Ecco tutti i dettagli.

Annalisa, il record all’Unipol Dome e la sorpresa per i fan

Annalisa è sbarcata all’Unipol Dome di Milano sabato 9 maggio, davanti a 16mila presenze, diventando la prima artista donna a esibirsi nella nuova arena milanese. Un traguardo storico che si inserisce nel già collaudatissimo tour "Ma noi siamo fuoco – Capitolo II", ormai vicino alle battute finali con la doppietta di Messina (12 e 13 maggio) e la chiusura al Palazzo dello Sport di Roma il 16 maggio.

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Lo show milanese è stato un concentrato di energia pura: due ore e mezza di musica con una sequenza serrata di hit, arricchita dall’esibizione a sorpresa in "Nessun dorma", accolta da una standing ovation del pubblico. In scaletta anche il nuovo singolo "Canzone estiva", già protagonista in radio, che si aggiunge a una carriera costellata di successi, con 54 Dischi di Platino, 16 d’Oro e oltre 5 milioni di copie certificate.

Sul palco, con Annalisa, hanno ‘sfilato’ i fidati musicisti Daniel Bestonzo (anche direttore musicale), Gianni Pastorino e Dario Panza, affiancati da 14 ballerini guidati da Simone Baroni, per uno spettacolo che ha unito precisione tecnica e impatto emotivo. Gli abiti di scena – firmati Dsquared2, Etro, Ferrari, GCDS, Roberto Cavalli, Sportmax e Cult – e i costumi dei ballerini curati da Pinko hanno completato l’opera, con un’estetica coerente, elegante e altamente riconoscibile.

Uno show iconico in tre sogni: fuoco, fiume e tigre

Il live è costruito come una vera narrazione per immagini: tre sogni – Il Fuoco, Il Fiume, La Tigre – scandiscono la trasformazione dell’artista, che si confronta con il tempo come forza che consuma, trascina e divora. È la traduzione scenica dei temi di "Ma io sono fuoco", nono album in studio di Annalisa pubblicato nell’ottobre 2025, subito entrato al n.1 della classifica e oggi certificato Platino.

Al centro della scena svetta un vulcano, cuore pulsante dello spettacolo: un organismo che respira, fatto di fuoco e luce, che richiama il ‘vortice’ del tour precedente e diventa simbolo di energia primordiale e rinascita. Nel complesso, il tour "Ma noi siamo fuoco – Capitolo II" segna un salto di livello nella dimensione live della cantautrice, che consolida così la sua posizione tra le protagoniste assolute della scena pop italiana contemporanea.

Le ultime date del tour di Annalisa

Conclusa la data memorabile all’Unipol Dome di Milano, il tour di Annalisa si avvia verso la sua chiusura con le ultime tappe imperdibili. Ecco il calendario:

12 maggio – MESSINA , PalaRescifina (SOLD OUT)

, PalaRescifina (SOLD OUT) 13 maggio – MESSINA , PalaRescifina

16 maggio – ROMA, Palazzo dello Sport.

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