Annalisa, il fenomeno ‘Esibizionista’ continua con un nuovo record: l’annuncio della cantante
Annalisa firma un nuovo traguardo nella sua carriera: “Esibizionista” conquista il Disco d’oro e conferma il momento d’oro della popstar ligure.
