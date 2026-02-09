Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Annalisa, il fenomeno ‘Esibizionista’ continua con un nuovo record: l’annuncio della cantante

Annalisa firma un nuovo traguardo nella sua carriera: “Esibizionista” conquista il Disco d’oro e conferma il momento d’oro della popstar ligure.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Negli ultimi anni Annalisa ha costruito un percorso artistico solido e in continua ascesa, diventando una certezza della musica italiana. Un successo dopo l’altro, la cantante ligure ha saputo rinnovarsi, conquistando pubblico e classifiche. Ogni nuovo progetto si trasforma in un evento e anche questa volta non fa eccezione. Il fenomeno legato a Esibizionista continua infatti a crescere senza sosta. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che conferma, ancora una volta, il momento magico dell’artista. Ecco tutto quello che sappiamo.

Annalisa conquista il Disco d’oro: "Esibizionista" è un nuovo trionfo

Annalisa si conferma una delle protagoniste assolute del panorama musicale italiano grazie a un nuovo importante riconoscimento. Il singolo Esibizionista, contenuto nell’album Ma io sono fuoco, ha ottenuto la certificazione di Disco d’oro, segnando l’ennesimo record di una carriera in costante crescita. Il brano, fin dalle prime settimane, ha conquistato radio, piattaforme digitali e pubblico, diventando una delle canzoni più apprezzate della sua discografia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il successo di Esibizionista si inserisce in un periodo particolarmente florido per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con Maschio e Piazza San Marco, l’album Ma io sono fuoco si è imposto come uno dei dischi più venduti dell’anno, replicando – e in alcuni casi superando – i risultati del precedente E poi siamo finiti nel vortice. Numeri importanti che raccontano di un’artista ormai matura, capace di unire qualità musicale e appeal commerciale, senza perdere la propria identità.

Tour, tv e biglietti sold out: Annalisa pronta a stupire ancora

Mentre si gode questo nuovo traguardo, Annalisa guarda già ai prossimi appuntamenti, molto attesi dai fan. In primavera prenderà infatti il via il Capitolo II del tour nei palasport, che la vedrà tornare live nelle principali città italiane. Un ritorno sul palco che promette grandi sorprese, tra nuove scenografie, arrangiamenti inediti e una scaletta tutta da scoprire.

Non a caso, i biglietti per i nuovi concerti stanno andando letteralmente a ruba, segno di un entusiasmo sempre più forte intorno alla cantante. A rendere queste giornate ancora più speciali c’è anche l’attesa per la sua partecipazione televisiva: Annalisa sarà ospite della prima puntata di Taratata, evento che riunisce alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Tra successi discografici, live sold out e apparizioni tv, il fenomeno Annalisa sembra destinato a continuare ancora a lungo.

Potrebbe interessarti anche

Annalisa

Annalisa regina, il record storico e il tour della svolta: cosa ha combinato

Annalisa domina la radio, colleziona record senza precedenti e annuncia il tour 2026...
Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio

Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio: con lei Jovanotti (a sorpresa) e Taylor Swift

La cantante ligure si conferma protagonista del panorama musicale italiano, mentre L...
Annalisa Scarrone

Annalisa, nuovo tatuaggio (esagerato) con polemica: “Crocefissa per ingenuità? Ho perso il conto”

La cantante ex Amici ha mostrato ai followers un nuovo tattoo sul petto. Ma il sogge...
Annalisa Scarrone

Annalisa, il post dal Giappone dopo record (e polemiche): svelato il mistero del tatuaggio esagerato

La cantante ex Amici ha rivelato in un post il retroscena sul tattoo che aveva mostr...
Ernia, rapper

Ernia supera Annalisa con ‘Berlino’, testo e significato della canzone dedicata alla sorella ‘fuggita’ all’estero

Ernia conquista le radio con ‘Berlino’ e scalza Annalisa: un brano intenso che parla...
Annalisa

Annalisa ed Emma non mollano, svetta Geolier: i singoli più venduti dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Annalisa e Mengoni, Piazza San Marco è Disco d'Oro

Annalisa e Mengoni, Piazza San Marco è Disco d'Oro: "Grazie"

Il brano ha venduto oltre 100mila copie: uscito a settembre 2025, vede per la prima ...
Annalisa - I precedenti a Sanremo

Sanremo e Annalisa, storia di un amore mai ricambiato: tutte le ingiustizie subite dalla pop star nelle precedenti edizioni del Festival

La cantante di Savona ha dimostrato un costante affetto nei confronti del Festival. ...
Laura Pausini - Annalisa

Laura Pausini, duetti da sogno con Annalisa e Achille Lauro: doppia 'bomba prima' di Sanremo

Nel nuovo disco di cover ‘Io Canto 2’ ci sarà anche la discussa collaborazione con J...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Mariah Carey

Mariah Carey
Chiello

Chiello
Paolo Carta

Paolo Carta
Julio Iglesias

Julio Iglesias

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963