Annalisa diventa suora, l’anteprima ‘esplode’ sul web: “Sanremo cancellato” La cantante savonese ha stupito i suoi followers con un'anteprima insolita del suo nuovo brano in uscita. La clip completa uscirà oggi a mezzanotte. Ecco i dettagli.

Sono bastati pochi secondi per fare esplodere i social. Annalisa, appena un’ora fa, ha pubblicato su Instagram un’anteprima del videoclip del suo nuovo brano "Canzone Estiva" (in uscita oggi a mezzanotte). E in men che non si dica la clip ha già superato i 22mila like, scatenando i commenti entusiasti dei fan. Soprattutto perché nel video, a sorpresa, la cantante savonese ha indossato senza vergogna i panni della suora. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Annalisa, l’anteprima di "Canzone Estiva" che nessuno si aspettava

Appena un giorno fa, Annalisa aveva ‘avvisato’ i suoi fan pubblicando in anteprima alcune parole legate al nuovo brano in uscita, Canzone Estiva. Un testo potente, fatto di amore e di rabbia, di contraddizioni e identità, con una franchezza davvero rara. Un testo in cui Annalisa ammette di essere "una brava ragazza" che però "diventa cattiva", qualcosa a metà tra una "suora" e una "pornodiva".

E proprio giocando su quel testo, l’ex concorrente di Amici oggi ha letteralmente vestito i panni della suora, nell’anteprima del video di "Canzone Estiva". Pochi secondi di clip sono bastati a mandare in visibilio il web, tanto da intasare di like e commenti (tutti entusiasti, ovviamente) il post condiviso dall’artista nel suo profilo.

La reazione del web al video di Annalisa

"Se solo ti fossi presentata a Sanremo con questa estetica e questa canzone, 90% di share", ha scritto uno dei tanti fan estasiati. Alimentando così il rimpianto di chi avrebbe voluto vedere questa versione di Annalisa sul palco dell’Ariston. "E in un colpo solo cancella l’intero Sanremo di quest’anno", ha aggiunto qualcun altro. E più di un utente, sotto il reel di Annalisa, si è detto sicuro del successo del pezzo: "Siamo pronti per la hit dell’estate 2026". Mentre c’è chi ha gridato in pratica al miracolo: "Ohhh dopo 2 settimane di musica fioca, ora si ragiona!".

Insomma, quello che emerge da questa anteprima è l’ennesima conferma di un’artista che sa esattamente come ‘accendere’ il suo pubblico. Annalisa non è nuova a trasformazioni di immagine audaci, ma questa volta l’iconografia religiosa usata in chiave ironica e provocatoria sembra aver colto nel segno. Ed è anche una presa di posizione, un modo per rispondere a chi l’ha sempre incasellata in categorie troppo strette. Il brano in uscita – che si chiama "Canzone Estiva" ma non lo è affatto – è il suo biglietto da visita in un mondo della musica sempre più appiattito e banale. Un mondo a cui Annalisa non sente affatto di appartenere.

