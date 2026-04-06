Annalisa, il tour e la rivelazione su un figlio: "Lo adotterei con tutto il cuore" Il periodo in arrivo è davvero densa per Annalisa, che sarà impegnata in un tour in diverse città italiane, ma per la prima volta non esclude l'idea di diventare mamma

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Pur non avendo partecipato al Festival di Sanremo, il 2026 è destinato a essere un anno importante per Annalisa, che ha in programma una serie di concerti live, eventi a cui lei tiene tantissimo perché le consentono di sentire da vicino l’affetto dei suoi fan. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, la cantante è in genere estremamente riservata, ma ha voluto fare un’eccezione, parlando di un progetto importante che la riguarda e che sta prendendo in seria considerazione.

Annalisa tra tour e l’idea di diventare mamma: la cantante non si nasconde

Primavera ed estate sono periodi che sono spesso densi di impegni per i cantanti, che approfittano delle temperature più alte per organizzare tour in giro per l’Italia, e a volte anche al di fuori anche dei nostri confini. Questo è quello che ha deciso di fare anche Annalisa, che ha invece voluto predisporre i suoi live in alcuni dei Palasport più importanti del nostro Paese, così da consentire ai molti dei suoi fan di seguirla dal vivo.

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Il progetto prende il nome di "Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026" e partirà il prossimo 23 aprile da Genova per chiudere il 16 maggio a Roma. Non mancano tappe dove finora lei non aveva mai avuto modo di esibirsi quali Mantova, Pesaro e Messina. Tra queste spicca una data che non può che renderla particolarmente orgogliosa, quella del 9 maggio, che la vedrà cantare all’Arena di Milano, nel nuovo spazio nel quartiere Santa Giulia, come nessuna donna era finora riuscita a fare.

Questo l’elenco completo delle date:

23 aprile – Genova, Palateknoship

25 aprile – Mantova, Palaunical

28 aprile – Pesaro, Palavitrifrigo

30 aprile – Torino, Inalpi Arena

2 maggio – Firenze, Mandela Forum

4 maggio – Napoli, Palapartenope

9 maggio – Milano, Arena Milano

12 maggio – Messina, Palarescifina

16 maggio – Roma, Palazzo dello Sport

Le soddisfazioni nella sua carriera non sono mancate, ma questo non porta Annalisa ovviamente a trascurare la sua vita privata e il rapporto con il marito Francesco Muglia, sposato nel 2023. A sorpresa, la cantante ha fatto una rivelazione importante su un progetto importante che la riguarda e che vorrebbe realizzare presto: diventare mamma. "Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore" – ha detto in un’intervista al settimanale ‘DiPiù Tv’.

L’ex concorrente di "Amici" ha approfittato dell’occasione anche per parlare meglio di se stessa e di come lei si consideri timida, nonostante sul palco lei non lo sembri minimamente: "Sono timida, spesso non mi piaccio e per questo per coprirmi, mi metto il felpone e jeans, oppure se mi piaccio un po’ di più indosso gonne fino al ginocchio, maglioncino e poi canto. Solo sul palcoscenico vinco tutte le mie timidezze". Ed effettivamente nel video del suo ultimo brano, "Canzone Estiva", la possiamo ammirare in una veste per lei del tutto inedita e controcorrente, per metà suora e per metà donna sensuale, ma che sembra rispecchiare al meglio la sua duplice natura.

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