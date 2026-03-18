Annalisa domina, ma Selvaggia Lucarelli la stronca: il paragone (spietato) con Elodie Con “Maschio” disco di platino e il nuovo singolo “Canzone estiva” già sulla bocca di tutti, Annalisa è la cantante del momento (ma non per la Lucarelli).

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Negli ultimi anni la carriera di Annalisa è completamente esplosa, portandola a diventare una delle cantanti italiane più amate di sempre. Dopo aver ottenuto il disco di Platino con Maschio, Annalisa ha da poco debuttato con il nuovo singolo Canzone estiva che, pur essendo stato apprezzato dai tantissimi fan, ha già generato anche qualche polemica da parte di chi descrive questa nuova canzone come molto, forse troppo, simile a tutte le altre. Portavoce di questa opinione anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che, nella sua newsletter, ha parlato proprio di questo senza risparmiarsi e ha aggiunto anche uno spietato paragone con Elodie: ecco cosa ha detto.

Annalisa, Selvaggia Lucarelli la stronca: "Imprigionata in un eterno TikTok di balletti"

Nella sua newsletter intitolata Vale Tutto, la giornalista Selvaggia Lucarelli si è espressa in maniera particolarmente critica nei confronti di Annalisa, accusandola di essere sempre uguale a sé stessa e definendo il suo ultimo singolo Canzone estiva uguale a tutti gli altri. "Liberate Annalisa. Imprigionata in un eterno TikTok di balletti, provocazioni e titoli virali, la cantante è ormai diventata un format. Che non le appartiene", riportano titolo e sottotitolo della newsletter.

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"Un déjà vu estetico e sonoro in cui la cantante sembra da tempo intrappolata, una sorta di giorno della marmotta in cui tutte le scelte vanno ripetute all’infinito per trovare la formula della perfetta cantante di successo e che però, alla fine, rimane solo un esercizio di stile", continua Selvaggia, sottolineando come, a suo parere, Annalisa stia sostanzialmente replicando all’infinito una formula ritenuta di successo e formata sempre dagli stessi elementi: sensualità, provocazione, suoni dance, rimandi al cattolicesimo, estetica sexy e ammiccamenti.

La giornalista ha quindi messo in evidenza l’effetto déjà vu provocato dalle ultime canzoni della cantante, da Bellissima a Esibizionista, considerate tutte strutturalmente simili. Una visione molto critica che Lucarelli conclude definendo la musica di Annalisa noiosa, con pezzi che sembrano tutti uguali e un’immagine costruita e prevedibile che su di lei lascia un effetto "cringe".

Lucarelli, il paragone (spietato) tra Annalisa ed Elodie

Potrebbe essere finita qui? Ovviamente no. Ed ecco che Selvaggia Lucarelli porta a supporto della sua opinione anche un perfido paragone tra Annalisa e la collega Elodie. "Il problema è che non tutte, in questa (s)veste, sono credibili. Elodie lo è, pur senza essere un talento nel ballo, sa muoversi, ha un passato da cubista che sembra averle lasciato la spavalderia di chi balla dominando il pubblico sotto di lei e sul palco ha la stessa credibilità, è nel suo elemento (dal punto di vista dello show). La stessa estetica applicata su Annalisa non funziona. Se Elodie che ‘fa la sexy’ sembra J-Lo, Annalisa lascia invece uno strano retrogusto, come la moglie di Fantozzi quando prova a fare la centralinista in una linea erotica per riconquistare il marito".

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