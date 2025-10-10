Annalisa, la confessione sui 40 anni: “Li ho vissuti male, sarei voluta rimanere a casa a piangere” La cantante, reduce da un successo musicale dietro l’altro, si è raccontata rivelando in che modo ha vissuto l’ultimo compleanno: le sue parole.

Annalisa è tra le cantanti più amate, seguite e apprezzate di sempre. Dal suo debutto ad Amici di Maria De Filippi ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia, e Annalisa ha sfornato un successo musicale dietro l’altro ottenendo un riscontro veramente eccezionale. Al traguardo dei 40 anni, la cantante ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, rivelando anche le difficoltà nell’affrontare un compleanno tanto importante: ecco le sue parole.

Annalisa rivela: "I 40 anni? Li ho vissuti male"

La cantante Annalisa ha compiuto 40 anni proprio lo scorso 5 agosto, trascorrendo il compleanno in famiglia, con una piccola festicciola al ristorante accompagnata dal marito e dai genitori. In altre parole, nessuna super festa da Vip per Nali che, al contrario, ha invece rivelato di non aver vissuto molto bene questo importante passaggio. "I 40 anni? Li ho vissuti male – ha infatti raccontato Annalisa in una intervista la Corriere della Sera – Ho sempre cercato di non dare peso ai decenni, ma di vivere la vita come un flusso continuo. Non mi sento diversa dall’anno scorso, ma tutti me lo chiedono e quindi mi è venuta l’ansia. Gli auguri al Tg sono stati belli, però… sarei voluta rimanere a casa a piangere tutto il giorno. Non ho fatto un festone: sono andata in un ristorante in val Bormida con mio marito e i miei genitori".

Annalisa e i giudizi sui social: "Insofferenza, malignità, velocità incredibile di giudizio tombale"

Annalisa, che tornerà live nei palasport italiani dal 15 novembre, si è poi raccontata anche a FQ Megazine, affrontando un argomento molto delicato: i giudizi, spesso pesanti e non richiesti, che quotidianamente arrivano dai social. "Sui social media ho percepito moltissimo nell’ultimo periodo un accanimento della cattiveria e del giudizio. Indipendentemente dalle cose che magari mi sono arrivate, che mi riguardavano e che mi riguardano. Ho proprio notato da un po’ di mesi a questa parte un momento di insofferenza, di malignità, di velocità incredibile di giudizio tombale.

La cantante savonese ha poi proseguito affermando: "Tutto può cambiare da un secondo all’altro nel momento in cui magari fai una piccolissima cosa positiva o negativa, magari un piccolo errore o una cosa bella, allora può cambiare tutto, però con la stessa potenza e con la stessa intensità di giudizio. Mi sembra che molto spesso alla gente piaccia sottolineare quando qualcun altro sbaglia. Gli sbagli piccoli, grandi, le stupidaggini le facciamo tutti, ma vengono comunque sempre giudicate. Mi piace però ricordare che chi critica spesso commette gli stessi errori che giudica".

