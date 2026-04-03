Annalisa 'distrugge' Sanremo, “Canzone estiva” travolge Sayf e Samurai Jay: i numeri del boom eccezionale Un sorpasso che sa di rivincita: la nuova hit dell’artista ligure mette in pausa tutti gli altri e rilancia il suo tour nei palasport già ricco di sold out.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A ridosso della Pasqua, quando le radio iniziano a cambiare pelle e a cercare il tormentone capace di accompagnare i mesi più caldi, è arrivato un segnale chiarissimo: Annalisa ha conquistato il vertice dei brani più trasmessi in radio, scalzando Samurai Jay e Sayf e ribaltando gli equilibri dell’airplay nazionale. La sua Canzone estiva è infatti già al numero uno sia nella classifica EarOne sia in quella Radio Airplay, certificando un successo che non appare episodico ma parte di un percorso ormai consolidato.

Annalisa sorpassa le hit Sanremesi con la sua Canzone Estiva

La fotografia delle chart parla da sola. Per EarOne, al primo posto c’è Canzone estiva di Annalisa, seguita da "Tu mi piaci tanto" di Sayf, "Che fastidio!" di Ditonellapiaga e "Ossessione" di Samurai Jay. Anche nella classifica Radio Airplay la storia non cambia: Canzone estiva guida la graduatoria, davanti a "Che fastidio!" e "Ricordi" di Blanco & Elisa, con Sayf e Samurai Jay che scivolano rispettivamente al quarto e quinto posto.

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Un doppio primo posto che vale molto, dato che proviene da un’artista che non è stata protagonista del Sanremo di questo febbraio, evento che notoriamente spinge fortemente le canoni in gara. Il risultato sancisce un cambio di passo preciso nel gradimento radiofonico e conferma come il brano abbia intercettato immediatamente il favore delle emittenti italiane. Non si tratta soltanto di numeri: è la dimostrazione di una presenza costante della cantante nel palinsesto quotidiano, poiché risulta capace di rendere ogni suo singolo incisivo e l'"Ossessione" del momento.

Un ritmo che conquista tutti

Canzone estiva viene descritta come un brano che si muove in due direzioni: verso una persona e verso il pubblico. Un sentimento viscerale, esplosivo, non sempre di facile comprensione, ma profondo e legato a filo doppio anche all’amore per sé stessi e all’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è mai qualcosa di leggero. Nel testo e nell’interpretazione emerge una riflessione sottile: siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi puntate addosso, e qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona. È proprio questa stratificazione emotiva ad aver reso il brano riconoscibile e potente.

Record e numeri di Annalisa

Con questo nuovo traguardo, Annalisa aggiunge un altro tassello a una carriera costellata di hit: tutti i suoi singoli hanno raggiunto la vetta dell’airplay radiofonico, consolidando la sua posizione come una delle protagoniste assolute della scena musicale italiana contemporanea. I numeri parlano di 53 Platini e 17 Oro, oltre 5 milioni di copie certificate e 20 singoli nella top ten della classifica, che la rendono la donna con più presenze nelle prime dieci posizioni. L’album Ma io sono fuoco, pubblicato a ottobre 2025, ha debuttato direttamente al numero uno della classifica di vendita ed è già certificato Oro. È inoltre l’album di un’artista femminile con il maggior numero di primi posti in radio dell’anno, ed è entrato in poco più di due mesi nella top 100 degli album più venduti del 2025 insieme al precedente E poi siamo finiti nel vortice. A novembre 2025 sono arrivati anche due Premi Siae per il brano Sinceramente, riconosciuto come "Miglior canzone – Locali da ballo con musica live" e "Miglior canzone social in Italia".

Le date del tour nei palasport

Questo importante risultato arriva a poche settimane dalla partenza dei nuovi appuntamenti live. Dal 23 aprile Annalisa sarà sui palchi dei principali palasport d’Italia con "MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II – Palasport 2026", seconda parte di un viaggio che tra novembre e dicembre 2025 aveva già registrato un successo straordinario di pubblico e critica, con sold out in quasi tutte le 13 date.

Sommando le date passate e quelle di primavera, il tour dell’album Ma io sono fuoco arriva a 24 live nei palasport di tutta Italia. Ecco i prossimi appuntamenti:

23 aprile – GENOVA – PALATEKNOSHIP

25 aprile – MANTOVA – PALAUNICAL

26 aprile – MANTOVA – PALAUNICAL

28 aprile – PESARO – PALAVITRIFRIGO

30 aprile – TORINO – INALPI ARENA

02 maggio – FIRENZE – MANDELA FORUM

04 maggio – NAPOLI – PALAPARTENOPE

09 maggio – MILANO – UNIPOL DOME

12 maggio – MESSINA – PALARESCIFINA

13 maggio – MESSINA – PALARESCIFINA

16 maggio – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

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