Annalisa si prende San Siro: “Indelebile trasformazione”. La data del concerto storico (e il video speciale) La cantante ha annunciato la data del concerto nello storico stadio milanese per celebrare oltre 15 anni di carriera: “Sono carica come mai prima”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Annalisa si prepara a salire sul palco più importante. Come annunciato dalla cantante stessa, infatti, l’anno prossimo sarà la volta di San Siro. L’estate 2027 sarà la perfetta occasione per festeggiare oltre 15 anni di carriera e ripercorrerla attraverso tutti i successi. Scopriamo tutti i dettagli.

Annalisa, la data a San Siro 2027: l’annuncio e il video dedicato

"Siete pronti a tirare giù San Siro?" ha annunciato Annalisa sui social, rivelando che l’anno prossimo andrà in scena il suo concerto più importante. La data è quella del 12 luglio 2027, la cornice quella dell’iconico stadio San Siro di Milano; per festeggiare oltre 15 anni di carriera non poteva esserci occasione migliore e i biglietti saranno già in vendita a partire dalle ore 18:00 di oggi venerdì 12 giugno 2026 (da ieri per il fan club). L’annuncio è arrivato con un trailer diretto da Nabil Elderkin (regista di fama mondiale che ha realizzato videoclip per artisti come Kanye West, Frank Ocean, Kendrick Lamar, Dua Lipa e The Weeknd, Billie Eilish, Travis Scott) in cui si può vedere Annalisa attraverso tutte le sue ‘ere’, dagli esordi ai grandi successi fino proprio alle porte di San Siro. "Tutta la nostra storia dalle origini fino ad ora, tutte le mie (nostre) trasformazioni in un’unica notte. La nostra notte. Per un’ultima, indelebile trasformazione" ha scritto la cantante savonese sul suo profilo Instagram, dicendosi già entusiasta: "Sono carica come mai prima". Poi ha chiamato a raccolta i fan: "Siete pronti a tirare giù San Siro? Avete un anno per prepararvi".

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Il successo di Annalisa e la reazione dei vip

Dopo il trionfo del tour Ma noi siamo fuoco (che ha registrato oltre 170 mila spettatori complessivi e 24 palasport tra novembre e maggio), dunque, per Annalisa non esiste sosta nella strada verso l’olimpo del pop italiano. Non sono ovviamente mancate le reazioni entusiaste dei fan all’annuncio di Annalisa, che a giugno 2027 sarà dunque a San Siro. Tra i commenti sui social è arrivato anche il sostegno di amiche e colleghe, in primis Emma Marrone, che ha scritto: "Non vedo errori". Poi i ‘cuori’ di Rose Villain e Giorgia, che proprio l’anno scorso duettò con Annalisa a Sanremo sulle note di ‘Skyfall’.

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