Annabel Schofield, morta l'attrice di Dallas e modella famosa negli anni '80: aveva 62 anni Annabel Schofield, icona della moda negli anni '80 con un carriera come attrice, è morta all'età di 62 anni dopo aver combattuto a lungo un cancro

Account Instagram ufficiale di Annabel Schofield

Annabel Schofield, icona della moda negli anni ’80 che passò alla recitazione nella soap opera di successo Dallas, è morta all’età di 62 anni. La top model gallese è scomparsa il 28 febbraio a Los Angeles dopo una dura lotta contro il cancro.

È morta Annabel Schofield: i successi della modella e attrice

Negli anni ’80, Annabel Schofield fu rappresentata dalla potente agenzia Take Two e divenne una star della cronaca internazionale. La bellezza gallese è stata protagonista sulla copertina di Vogue Italia e ha realizzato importanti campagne per Yves Saint Laurent, Revlon, Rimmel e Boots No. 7. L’indimenticabile spot pubblicitario dei Bugle Boy Jeans, in cui sfrecciava nel deserto a bordo di una Ferrari nera, ha rappresentato il vero momento di svolta della sua carriera, grazia anche all’iconica frase: "Scusa, sono i jeans Bugle Boy che indossi?"

Nel 1988 Schofield approdò ad Hollywood ottenendo un ruolo nella soap opera di successo Dallas, serie nella quale ha interpretato Laurel Ellis accanto al leggendario personaggio JR Ewing interpretato da Larry Hagman. Il ruolo consolidò il suo posto nella storia della cultura pop e dimostrò la sua abilità nel dominare lo schermo. Apparve in un totale di 12 episodi durante l’ undicesima stagione della serie, aggiungendo raffinatezza e intrigo all’amata serie che ha affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Non solo Dallas nella sua carriera

Oltre a Dallas, Schofield ha interpretato diversi ruoli cinematografici nel corso della sua carriera. Ha recitato al fianco della leggenda del cinema Charlton Heston nel film di fantascienza Solar Crisis ed è apparsa in Dragonard e Eye of the Widow. Nel 2010, la modella ha fondato la Bella Bene Productions con sede a Burbank, specializzandosi nella produzione esecutiva. Ha collaborato con il celebre regista Nick Egan (noto per il suo lavoro con The Clash, Duran Duran e Oasis) e con celebri fotografi, tra cui Andrew McPherson, Ellen von Unwerth e Michael Muller.

