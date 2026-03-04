Annabel Schofield, morta l'attrice di Dallas e modella famosa negli anni '80: aveva 62 anni
Annabel Schofield, icona della moda negli anni '80 con un carriera come attrice, è morta all'età di 62 anni dopo aver combattuto a lungo un cancro
Annabel Schofield, icona della moda negli anni ’80 che passò alla recitazione nella soap opera di successo Dallas, è morta all’età di 62 anni. La top model gallese è scomparsa il 28 febbraio a Los Angeles dopo una dura lotta contro il cancro.
È morta Annabel Schofield: i successi della modella e attrice
Negli anni ’80, Annabel Schofield fu rappresentata dalla potente agenzia Take Two e divenne una star della cronaca internazionale. La bellezza gallese è stata protagonista sulla copertina di Vogue Italia e ha realizzato importanti campagne per Yves Saint Laurent, Revlon, Rimmel e Boots No. 7. L’indimenticabile spot pubblicitario dei Bugle Boy Jeans, in cui sfrecciava nel deserto a bordo di una Ferrari nera, ha rappresentato il vero momento di svolta della sua carriera, grazia anche all’iconica frase: "Scusa, sono i jeans Bugle Boy che indossi?"
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel 1988 Schofield approdò ad Hollywood ottenendo un ruolo nella soap opera di successo Dallas, serie nella quale ha interpretato Laurel Ellis accanto al leggendario personaggio JR Ewing interpretato da Larry Hagman. Il ruolo consolidò il suo posto nella storia della cultura pop e dimostrò la sua abilità nel dominare lo schermo. Apparve in un totale di 12 episodi durante l’ undicesima stagione della serie, aggiungendo raffinatezza e intrigo all’amata serie che ha affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo.
Non solo Dallas nella sua carriera
Oltre a Dallas, Schofield ha interpretato diversi ruoli cinematografici nel corso della sua carriera. Ha recitato al fianco della leggenda del cinema Charlton Heston nel film di fantascienza Solar Crisis ed è apparsa in Dragonard e Eye of the Widow. Nel 2010, la modella ha fondato la Bella Bene Productions con sede a Burbank, specializzandosi nella produzione esecutiva. Ha collaborato con il celebre regista Nick Egan (noto per il suo lavoro con The Clash, Duran Duran e Oasis) e con celebri fotografi, tra cui Andrew McPherson, Ellen von Unwerth e Michael Muller.
Potrebbe interessarti anche
Stasera in Tv (15 febbraio): le Iene tornano a far notizia con Garlasco e Gerry Scotti raddoppia
Cosa vedere oggi in prima serata: Le Iene tornano a indagare su Garlasco, Canale 5 r...
Netflix firma il colpo dell’anno: Andrew Scott ed Emily Blunt insieme per la prima volta sullo schermo: ecco perché
Netflix unisce le forze con Andrew Scott ed Emily Blunt per un nuovo e importante pr...
Addio a James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek: il dolore della moglie e la causa della morte a 48 anni
L’attore di che interpretava Dawson Leery nell'iconica serie tv si è spento a 48 ann...
Rivals 2 su Disney Plus, intrighi e passioni ancora più travolgenti: manca pochissimo alla svolta sullo schermo
Rivals torna su Disney+ dal 15 maggio con la stagione 2: intrecci, ironia, passione ...
È morto Robert Duvall: chi era l'attore Premio Oscar e icona di film come Il Padrino e Apocalypse Now
Robert Duvall, attore icona di film celebri come Il Padrino e Apocalypse Now è morto...
Good Boy mostra il lato più oscuro della 'cura': il film più disturbante dell’anno presenta il trailer esteso
Alla Festa del Cinema di Roma, quest'anno, ha conquistato pubblico e critica: ecco i...
Domina Kid Yugi, ma Geolier resiste: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Stasera in tv (28 febbraio), Conti vola con le cover di Sanremo 2026: la sfida con Leonardo DiCaprio
Cosa vedere stasera? Benvenuti al Sud su Canale 5 contro Master and Commander su La7...