Anna Valle torna su RaiPlay con una fiction che stravolge le regole di un’epoca Il ritorno in piattaforma della fiction Rai ha già conquistato tutti grazie al grande talento della protagonista e una storia intensa ed emozionante.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo anni dalla sua prima messa in onda, Questo nostro amore torna disponibile su RaiPlay, regalando agli spettatori la possibilità di rivivere una delle fiction più amate della televisione italiana. La serie, che al suo debutto nel 2012 è riuscita a distinguersi per la delicatezza della scrittura e la forza dei suoi personaggi, oggi torna ad emozionare un nuovo pubblico, portando con sé il fascino di un racconto che unisce memoria e sentimenti, con una straordinaria Anna Valle che dà vita a un personaggio unico in grado stravolge le regole di un’epoca: scopriamo di più.

Questo nostro amore, la fiction che ha conquistato il cuore di tutti

Ambientata a Torino, la serie Questo nostro amore racconta la vita di Anna Ferraris (Anna Valle) e Vittorio Costa (Neri Marcorè) una coppia che vive un amore intenso ma costantemente messo alla prova dalle convenzioni sociali del tempo. I due decidono infatti di convivere senza sposarsi, con Vittorio già sposato con un’altra donna, una scelta che oggi può apparire comune, ma che negli anni Sessanta rappresentava una situazione del tutto irregolare e non vista di buon occhio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In un’Italia ancora profondamente legata alla tradizione e alla morale cattolica, vivere un amore di questo tipo significava attirare giudizi, sguardi di disapprovazione e persino discriminazioni concrete. La Torino operosa e moderna dell’epoca diventa così lo sfondo di una battaglia silenziosa: quella di una coppia che desidera semplicemente amarsi senza doversi piegare a regole imposte dalla società. È proprio questa tensione fra desiderio di libertà e rigidità dei costumi che rende Questo nostro amore una serie capace di parlare ancora oggi, dimostrando quanto le scelte personali possano farsi simbolo di un grande cambiamento.

Anna Valle torna su RaiPlay con Questo nostro amore

A rendere ancora più coinvolgente la narrazione è il cast, guidato da una splendida Anna Valle, intensa e carismatica nel ruolo di Anna, e da un Neri Marcorè sorprendente per sensibilità e misura nei panni di Vittorio. Accanto a loro anche Aurora Ruffino, Dario Aita, Manuela Ventura e Nicola Rignanese, che portano sul piccolo schermo una galleria di personaggi ben costruiti in grado di restituire la complessità di un’epoca.

Alla sua prima messa in onda, la fiction ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, conquistando milioni di spettatori grazie a un realismo che toccava corde profonde. Oggi quel successo si rinnova: la serie continua a emozionare e ad attrarre nuove generazioni, confermandosi una delle fiction italiane più amate. RaiPlay ha infatti deciso di riproporre la serie in streaming proprio in questi giorni, permettendo a chi non l’ha vista di scoprirla per la prima volta e a chi l’ha già amata di rituffarsi nelle atmosfere intime e autentiche degli anni Sessanta.

Potrebbe interessarti anche