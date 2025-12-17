Anna Valle su RaiPlay brilla più che mai tra speranze e delusioni: la fiction al femminile da vedere
Anna Valle cerca il suo riscatto, nel lavoro e in amore, in questa fiction indimenticabile su RaiPlay: una serie di successo che ha ispirato molte donne.
Vi è mai capitato di trovare la forza e il coraggio di fare una determinata cosa dopo aver visto un film o una serie che vi ha dato l’ispirazione e la volontà di farlo? Be’, di solito succede spesso e, sicuramente, accadrà di nuovo guardando questa fiction, diretta da Giorgio Capitani, con Anna Valle, in streaming su RaiPlay. E sapete perché? Perché mostra il coraggio di una donna o di un gruppo di donne, nel prendere in mano le redini di una situazione quando tutto sembra ormai deciso e perduto. Di seguito, scoprirete di quale fiction stiamo parlando.
Commesse, Anna Valle protagonista di una fiction che insegna tanto
Era il 1999 (fino al 2002) quando su Rai 1 venne trasmessa per la prima volta Commesse, la fiction di successo, di Giorgio Capitani e che vede tra i protagonisti Anna Vale. Adesso, tutti i nostalgici potranno vederla in streaming su RaiPlay e ripercorrere l’intera storia che l’ha resa un successo. La vicenda segue le vite personali e professionali delle commesse di una boutique di alta moda romana, alle prese con problemi familiari, sentimentali e l’insicurezza del lavoro a causa delle difficoltà economiche del negozio. L’arrivo di una nuova direttrice, inizialmente vista come una minaccia, porta gradualmente a un legame di solidarietà tra le donne, che alla fine diventano socie e acquistano la boutique. Ogni episodio si concentra su una protagonista, pur sviluppando le vicende degli altri personaggi.
Ciò che emerge da questa serie sono temi che rispecchiano tuttora le difficoltà di milioni di persone: ansie economiche, precarietà lavorativa e desiderio di realizzazione personale. La ricerca costante di una propria indipendenza, soprattutto da parte delle donne, le quali, ancora oggi, sono costrette a scegliere tra lavoro e famiglia, proprio perché le cose, così come sono ora, non funzionano. Una donna ha il diritto di lavorare così come ha il diritto di prendersi cura dei propri figli.
Il cast della fiction Commesse e il ruolo di Anna Valle
Anna Valle, in questa fiction, interpreta Paola, una giovane donna che affronta sia le sfide professionali in boutique sia quelle sentimentali. La sua storia mostra come la serie pone l’attenzione sia sulle esperienze personali che sulla vita lavorativa: tra la ricerca dell’amore (il tanto ambito Principe Azzurro) e il desiderio di autonomia, Paola vive gioie e delusioni. Nel cast, troviamo anche:
- Sabrina Ferilli (Marta De Santis)
- Nancy Brilli (Roberta Ardenzi)
- Veronica Pivetti (Fiorenza)
- Franco Castellano (Romeo)
- Caterina Vertova (Francesca Carraro)
- Elodie Treccani (Lucia Manca)
- Lorenzo Ciompi (Dottor Livata)
Qualche curiosità su Commesse e dove vedere la serie in streaming
La fiction è stata girata principalmente a Roma, ma c’è un aneddoto particolare che vogliamo svelarvi. Nancy Brilli ha raccontato che, inizialmente, non era convinta di partecipare allo sceneggiato, ma è stata persuasa da Sabrina Ferilli. Se desiderate (ri)vedere Commesse in streaming, trovate la serie su RaiPlay.
