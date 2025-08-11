Anna Tatangelo spaventa: "Pesavo 55 chili, sono crollata", poi parla dell'amore con Giacomo Buttaroni Anna Tatangelo si confessa, come mai prima d'ora, sulla depressione, la famiglia, il nuovo compagno e l'ultima gravidanza. Ecco cosa ha rivelato la ex di D'Alessio.

Anna Tatangelo, a 38 anni, sta attraversando una fase molto diversa rispetto al passato. La sua vita, negli ultimi anni, ha cambiato più volte direzione, tra momenti di grande fatica, lutti che hanno lasciato segni profondi e nuove possibilità che l’hanno aiutata a ritrovare un equilibrio. Adesso, in dolce attesa del suo secondo figlio, la cantante ha scelto di raccontarsi, mettendo sul tavolo i ricordi più dolorosi e le conquiste più intime.

Anna Tatangelo: la perdita della madre e il vuoto che resta

La scomparsa della mamma Palmira, nel 2022, ha segnato profondamente Anna: "È stata il mio rifugio. Davanti a ogni critica, stava dalla mia parte. E anche ora, in questa gravidanza, la sento". Poco prima che se ne andasse, le aveva fatto una promessa: "Ogni anno, organizzo qualcosa con mio padre, i miei fratelli e i nipoti: è una promessa fatta a mamma prima che morisse". Un gesto che oggi tiene viva la memoria di un legame unico.

Gli anni più duri e il peso della sofferenza

Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, tutto si è complicato: "Ho cambiato casa, mio figlio non capiva cosa succedeva e sono arrivati il Covid e poi la malattia di mia madre. È stato un crollo totale". La fatica si è riflessa anche sul corpo: "Sono arrivata a pesare 55 chili. Ognuno reagisce al dolore a suo modo: io mi caricavo tutto addosso… Gli anni più brutti della mia vita. Eppure, non ho rimpianti".

Il compagno Giacomo Buttaroni lontano dai riflettori

Accanto a lei oggi c’è Giacomo Buttaroni, ex calciatore e oggi allenatore. "Non è del mondo dello spettacolo. E non vuole esserlo", dice Anna. "È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio".

La rinascita personale e musicale

Anna non sente più il bisogno di nascondersi: "Per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità". Continua a esibirsi anche con il pancione e lavora a un nuovo disco: "Nel prossimo disco, mi racconto come mai: cose personali, intime, e la leggerezza ritrovata. C’è anche una Ragazza di periferia 2.0 con un sound più attuale".

