Matrimonio in vista per Anna Tatangelo: la cantante ha detto "sì" al compagno Giacomo Buttaroni, l'anello che toglie ogni dubbio
Una storia d'amore vissuta nella totale riservatezza ora arriva a una svolta: la cantante pronta alle nozze con il padre della sua piccola Beatrice
Fiori d’arancio in vista per Anna Tatangelo. Prima l’indiscrezione, poi un anello che non è passato inosservato stanno alimentando i rumors delle ultime ore sul possibile matrimonio tra la cantante ciociara, a lungo legata a Gigi D’Alessio padre del suo figlio maggiore, Andrea, 16 anni, e il compagno Giacomo Buttaroni, padre della sua piccola Beatrice, nata lo scorso gennaio.
Anna Tatangelo si sposa: l’indizio social che scatena i rumors
Una relazione, quella con l’ex calciatore e oggi allenatore romano, che Anna Tatangelo ha tenuto a lungo riservata tanto che, quando è stato il momento di annunciare sui social la dolce attesa di Beatrice, la cantante aveva optato per una foto che la vedeva unica protagonista, lei e il suo pancione ormai prossimo alla nascita. La sorpresa è stata tale che molti fan si erano chiesti chi potesse mai essere il padre della creatura in arrivo, proprio perché Anna Tatangelo ci aveva tenuto a vivere la storia d’amore con Buttaroni lontano da sguardi indiscreti. Uno stile di vita il più possibile lontano dai gossip e dalla curiosità mediatica, che la coppia ha mantenuto anche dopo la nascita della loro bambina. Ora però, questa assoluta riservatezza viene squarciata dalla notizia delle imminenti nozze che si è diffusa nelle scorse ore.
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A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano sul suo account social, parlando di una proposta di matrimonio già arrivata: "Anna Tatangelo ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio! Auguri ad Anna per questo nuovo capitolo della sua vita!".
Non solo parole però, perché ad alimentare i sospetti che Anna Tatangelo stia per dire il suo "per sempre sì" al padre della sua bambina è anche un indizio grosso come una casa anzi, grosso come un anello che non passa inosservato e anzi è il protagonista assoluto dell’ultimo scatto social della cantante: al termine di un carosello di foto che raccontano l’estate dell’artista di Sora, tra relax, campagna, piscina, tramonti, i piedini e la testolina della sua bimba, lei bellissima in vestito sottoveste nero pronta a godersi una bella serata elegante, spunta infatti anche l’immagine di due mani intrecciate, la sua e quella del compagno. E all’anulare di una di quelle mani, la più affusolata, brilla fortissimo un diamante montato su un anello che può sicuramente definirsi un anello di fidanzamento. Di dubbi quindi, sembrano essercene ben pochi e al contrario, pare che in casa Tatangelo sia venuta l’ora di organizzare un bel matrimonio. Auguri!
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