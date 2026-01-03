Anna Tatangelo, fiocco rosa per la cantante: è nata la piccola Beatrice. L'annuncio toccante dello zio La cantante Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: oggi è nata Beatrice, frutto dell’amore con Giacomo Buttaroni, gioia immensa per la famiglia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Una gioia immensa pervade il cuore di Anna Tatangelo: è nata la piccola Beatrice, secondogenita della cantante, frutto dell’amore con il compagno Giacomo Buttaroni. Stando all’indiscrezione lanciata da Adnkronos, la bambina sarebbe nata in una clinica romana. Di seguito, tutti i dettagli.

Anna Tatangelo mamma bis, è nata Beatrice: l’annuncio

Una notizia bellissima renderà felice tutti i fan della cantante: Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. Oggi, sabato 3 gennaio 2026 è nata Beatrice, la stella luminosa dalla famiglia. A dare l’annuncio è stato il fratello Maurizio, che su Instagram ha pubblicato una foto con la mano della bambina stretta tra due mani più grandi, accompagnata dalla frase: "Auguri amore di zio bellissima". La cantante aveva annunciato la gravidanza a giugno 2025 con uno scatto in bianco e nero in cui accarezzava il pancino, scrivendo: "Un altro nuovo inizio che la vita mi dona". La piccola Beatrice è nata a Roma e la gioia, ovviamente, riguarda anche il compagno Giacomo Buttaroni. Per lei si tratta del secondo figlio, dopo Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo, il sesso del bebè svelato a Verissimo e le parole sul compagno Buttaroni

Qualche mese fa, Anna Tatangelo è stata ospite a Verissimo, di Silvia Toffanin, dove ha svelato il sesso del bebè. In quell’occasione, la cantante ha dichiarato: "Essere mamma è sempre stato un obiettivo della mia vita o capitolo è importante. Essere mamma è sempre stato un obiettivo della mia vita, sono felice che si allarghi la famiglia, penso che i figli sono un modo di aprirmi all’amore e amo questa gravidanza sin da giorno: da quando ho scoperto di essere incinta ricevo amore e dono amore alla mia bambina. Non sono gemelli, perché in un periodo si parlava che fossero due. Aspetto una bambina ed è una emozione troppo grande: avere un maschio e una femmina è il completamente della mia esperienza di mamma. Lei sarà la mia principessa. Eravamo indecisi sul nome, poi mio figlio Andrea ha insistito: la chiameremo Beatrice".

Poi, sempre nel salotto di Toffanin, ha parlato anche del compagno Giacomo Buttaroni, ex calciatore: "Lui non fa parte del mondo dello spettacolo. In questo momento voglio tenere riservata la mia vita privata. Lui non vuole avere a che fare con questo mondo. Giacomo mi rende felice, ci stiamo trovati e lui ha scalfito alcuni lati del mio carattere: ero diventata un po’ cinica sulle cose, lui mi ha fatto ricredere".

