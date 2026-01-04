Anna Tatangelo, le prime foto di Beatrice zittiscono i gossip: "Dov'è il padre?" Le prime immagini social della piccola sono una frecciata alle malelingue: perché

Anna Tatangelo è diventata mamma bis la mattina di sabato 3 gennaio, quando in una clinica di Roma ha partorito la sua secondogenita, Beatrice. La cantante aveva scelto, per dare il lietissimo annuncio, di postare su Instagram una foto che la vedeva ritratta ancora con il pancione, a fine gravidanza, sorridente e radiosa come non mai.

Anna Tatangelo: le prime foto della figlia sono una frecciata alle malelingue

Nel frattempo però, il fratello della cantante Maurizio, preso dall’entusiasmo, aveva pubblicato i piedini della bimba sul suo profilo Ig, per darle il ben venuto. Questa mattina dunque, anche su richiesta di tanti fan, sul profilo social di mamma Tatangelo sono spuntate le prime foto di famiglia di Beatrice.

La piccola, sebbene coperta da un’icona a forma di cuore sul viso, appare in un carosello di quattro immagini che la ritraggono piccolissima, ma già coccolatissima da mamma, papà e dal suo fratellone Andrea, quindicenne figlio della cantante e di Gigi D’Alessio. Foto che inteneriscono e mandano in visibilio fan e follower della cantante ciociara che, a giudicare dai commenti, sono già innamorati quanto lei della piccola.

Nella prima, Beatrice è in braccio alla mamma ancora dentro il letto di ospedale, e Anna Tatangelo se la tiene stretta stretta sul cuore, nella seconda è il papà, Giacomo Buttaroni, che ha assistito al parto della compagna, che mostra orgoglioso la nuova arrivata.

Poi c’è la foto con il suo fratellone. Anna Tatangelo infatti, ha già un figlio, a cui è legatissima, Andrea, avuto da Gigi D’Alessio e che ora ha 15 anni e viene ritratto mentre tiene in braccio, sorridentissimo, la sorellina nuova di zecca.

Quarta foto, ancora con mamma e figlia. Insomma, un carosello che deborda amore e che serve anche a zittire le malelingue. Al centro dei gossip, anche in queste ore felici, come già successo in passato, c’è il rapporto tra Anna Tatangelo e il suo compagno Giacomo Buttaroni. Un rapporto vissuto in modo talmente riservato che ogni tanto escono voci su un avvenuto addio. Anche ieri, quando Anna Tatangelo ha scelto di dare la notizia dell’arrivo di Beatrice con la foto di lei ancora incinta, le voci si sono risvegliate: "dov’è il padre?" "Starà veramente insieme a Giacomo Buttaroni?". La risposta è in questo dolcissimo carosello, che ci ricorda che non tutti amano vivere nella perenne esposizione mediatica e social. Nella coppia il personaggio pubblico è la cantante, il compagno evidentemente ha scelto di rimanere defilato nella sua vita virtuale, ma presentissimo e un punto fermo nella vita vera quella che ha regalato in queste ore alla coppia la gioia più grande e autentica.

